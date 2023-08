Lamantino gigante, pesava più della balenottera azzurra

Più di dieci anni fa il paleontologo peruviano Mario Urbina dell’Università di San Marcos, a Lima, scoprì uno scheletro parziale fuori dal comune nel deserto di Ica, una regione del Perù un tempo sommersa dagli oceani e ricca di fossili marini. Negli ultimi anni un gruppo di ricercatori internazionali – tra cui molti italiani provenienti dalle università di Pisa e Milano Bicocca – ha lavorato per estrarlo e per capire a che genere di animale appartenesse.

Ora, in uno studio pubblicato su Nature, hanno presentato le proprie conclusioni, e cioè che appartenessero a un animale mastodontico estinto, da loro denominato Perucetus colossus (il nome richiama il Perù, dove è stato trovato, e le sue dimensioni eccezionali), che nelle loro stime potrebbe essere stato più grande della balenottera azzurra, finora considerata il più grande animale mai esistito.

Una balenottera azzurra può arrivare a pesare 190 tonnellate: gli esemplari più lunghi mai misurati erano di circa 33 metri, con un cuore grande tanto quanto una piccola automobile. Secondo il nuovo studio il Perucetus colossus potrebbe essere stato ancora più grande, arrivando a pesare 340 tonnellate per 20 metri di lunghezza. «Mi sono trovato di fronte a qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa io abbia mai visto», ha raccontato al Washington Post il ricercatore dell’Università di Pisa Alberto Collareta.

I ricercatori affermano di non poter dire con certezza che il Perucetus colossus fosse effettivamente più grande della balenottera azzurra. Nello studio infatti le stime della massa corporea dell’animale vanno dalle 85 alle 340 tonnellate e variano così tanto perché il gruppo non è riuscito finora a trovare il teschio dell’animale, che aiuterebbe a comprenderne meglio la forma, e perché non è sicuro che il modo in cui ha immaginato la distribuzione della carne attorno alle ossa dell’animale nei modelli 3D sia quello corretto.

«Siamo stati estremamente prudenti nel nostro approccio e non forniamo una singola stima ma una gamma di valori», ha affermato Eli Amson, uno dei co-autori dello studio. Considerato che anche la stima più bassa – 85 tonnellate – è superiore alla stazza di alcune balenottere azzurre adulte, si sentono però di «affermare con grande certezza che il peso del Perucetus colossus era comparabile a quello delle balenottere azzurre».

Gli studiosi ritengono comunque interessante il fatto che il Perucetus assomigliava più a un lamantino che a una balenottera azzurra. Al contrario delle balene, i lamantini trascorrono il proprio tempo in acque costiere poco profonde, e hanno sviluppato ossa pesanti che li aiutano a stare vicini al fondale marino.

«A causa del suo scheletro pesante e, molto probabilmente, del suo corpo molto voluminoso, questo animale era certamente un nuotatore lento. Questo mi permette di immaginarlo, per quanto ne sappiamo ora, come una specie di gigante pacifico, un po’ come un lamantino gigante. Doveva essere un animale molto impressionante, ma forse non così spaventoso», ha detto il paleontologo belga Olivier Lambert, tra gli autori dello studio.

Da anni gli scienziati si interrogano su come abbiano fatto le balene a diventare così grosse. Da una parte, è chiaro che gli animali acquatici hanno più probabilità di crescere molto, dato che non devono preoccuparsi del peso della propria massa sulle ossa e sulle articolazioni delle zampe. Ma una delle ipotesi più accreditate è che le balenottere azzurre e le altre balene a loro imparentate siano riuscite a evolversi in quel modo circa 3 milioni di anni fa, quando i ghiacci dell’era glaciale si ritirarono aumentando il quantitativo di sostanze nutrienti per crostacei e piccoli pesci, e conseguentemente per le balene, che di questi si nutrono. In queste circostanze, è probabile che le balene più grandi fossero avvantaggiate perché in grado di sopravvivere nei lunghi percorsi tra una zona ricca di cibo e l’altra, e capaci di ingerire in modo relativamente rapido una grossa quantità di acqua e cibo.

Il Perucetus, però, sembra essere stato un animale molto diverso: le sue ossa erano spesse e compatte, più simili a quelle di un ippopotamo che di una balenottera azzurra, il che suggerisce che per loro non fosse così semplice inseguire prede in rapido movimento. I ricercatori pensano piuttosto che potrebbe essersi nutrito di vegetali, carcasse e piccoli animali trovati sui fondali marini.

Questa ipotesi ha qualche problema, a partire dal fatto che le balene non si nutrono di piante e che ci vorrebbe un numero impressionante di carcasse per cibare un animale così grande. A prescindere da questo, però, la scoperta di questo gigantesco cetaceo potrebbe contribuire allo studio dell’evoluzione degli animali di grandi dimensioni.

