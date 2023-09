“Colpo al sistema”, le ultime presentazioni

Il nuovo libro di Giovanni Paolo Bernini, intitolato “Colpo al sistema” e incentrato sulla sventura politica dell’autore, sta girando l’Italia dallo scorso 2 giugno, quando è stato presentato per la prima volta al circolo Smack di Monza. Da quel primo appuntamento, in cui l’autore ha potuto sottolineare l’importanza del suo scritto, considerandolo un vero e proprio inno alla giustizia “che va incontro ai cittadini”, Colpo al sistema è passato di piazza in piazza riunendo folle in varie ed importanti città della nostra penisola, come Roma, Napoli, Rimini, Catanzaro e la stessa Parma, dove Giovanni Paolo Bernini ha potuto illustrare la sua opera lo scorso 27 giugno.

Mancano ancora 3 date importanti da mettere in calendario per chi volesse saperne di più sulla vicenda professionale, e umana, che ha colpito ma non affondato l’ex rappresentante di Forza Italia, cresciuto sotto l’ala di Silvio Berlusconi, dal quale ha ricevuto una lettera di ammirazione poco prima della scomparsa. Le ultime presentazioni del libro sono in programma il 18 settembre a Carrara, il 19 settembre a Piacenza e il 22 settembre a Tolmezzo (UD). Per informazioni e prenotazione rivolgersi al 335 6430676.

Stefano Massari