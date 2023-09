Covid-19, come stanno andando i contagi?

Dal mese di luglio ha ripreso a salire la curva, dalla metà di agosto ha iniziato a crescere quella dei ricoveri in terapia intensiva. Restano contenuti, ma comunque in crescita i numeri relativi a Covid-19 in Italia. Il riferimento ai dati relativi ai contagi e ai ricoveri in terapia intensiva, che durante le ultime settimane hanno ripreso a salire. Niente che ricordi il 2020, sia per i numeri complessivi che per la velocità di crescita, ma comunque un aumento da tenere sotto controllo, così come sta facendo l’Organizzazione mondiale della Sanità con la variante Pirola. Tanto più che l’incremento non riguarda solo il nostro paese.

Intorno alla metà di luglio la curva dei contagi da coronavirus in Italia ha toccato un picco in basso, per poi iniziare una risalita. Ad oggi, in ogni caso, i valori sono ben lontani da quelli dello scorso inverno, quando Covid-19, almeno nell’immaginario, era già archiviato tra i brutti ricordi.

Anche la curva dei ricoveri ha ripreso a salire. Niente che in questo momento possa neanche lontanamente mettere a rischio la tenuta del sistema sanitario. Tutto sta, ovviamente, all’evoluzione delle due curve, quella dei contagi e quella dei ricoveri, nelle prossime settimane. E all’impatto della nuova variante sull’andamento della pandemia.

