Gatti che miagolano spesso: i motivi

Sono diverse le cause che possono spingere un gatto a miagolare spesso, per non dire sempre. Si tratta di una condizione che genera preoccupazione nei proprietari più attenti e per questo motivo è importante comprendere quali siano le cause che portano a questo atteggiamento ripetuto negli animali domestici. Proprio perché le fusa e il miagolio sono uno strumento di comunicazione per i mici, esistono certe situazioni dove questi gesti diventano segnali di allarme.

Gli strumenti che usano gli animali per comunicare si rifanno particolarmente al linguaggio del corpo. In questo contesto, per quanto riguarda i gatti, anche i ‘suoni‘ che producono, come i miagolii e le fusa, possono essere visti in tal senso. Se, in generale, si tratta di comportamenti che assumo i mici per comunicare qualcosa, quando questi si fanno insistenti o diversi dal solito possono rappresentare una situazione di disagio o di allerta. “Perché il mio gatto miagola sempre?” è una domanda che, infatti, può tornare tra i proprietari di mici e alla quale è il caso di fornire risposte concrete. Innanzitutto, occorre precisare che i miagolii di un gatto possono avere interpretazioni tra loro molto diverse.

In certi casi un miagolio può essere una manifestazione di gioia, in altri casi può essere sintomo di paura, stress o agitazione. I motivi per i quali si può estendere il miagolio di un gatto in maniera prolungata possono essere, anche in questo caso, molti e dai significati spesso opposti. In un primo caso i gatti possono miagolare di continuo per eccitazione e istinto predatorio. Quando il micio è molto preso da qualcosa che ha avvistato il suo miagolio può diventare intenso. Un uccellino, una lucertola o qualsiasi cosa abbia catturato in maniera coinvolgente la sua attenzione possono procurare un verso intenso che si trasforma in una sorta di ‘urlo di battaglia’. Dunque, quando punta le sue prede il micio può miagolare di continuo prima di lanciarsi all’attacco definitivo.

Un altro motivo che può spingere un gatto a miagolare con insistenza potrebbe essere anche la fame. Se la scodella del cibo è vuota alla consueta ora di pranzo o cena, il micio potrebbe iniziare a far sentire il suo appetito proprio miagolando con insistenza. Un felino particolarmente affamato potrebbe miagolare più del solito e in quel momento sta dicendo: “Ho fame, riempimi la ciotola!“. Ancora un altro motivo che spinge il gatto a miagolare con insistenza potrebbe essere anche il particolare desiderio di voler dimostrare il suo affetto. Ad alta voce, a modo suo, il micio potrebbe voler dire al suo proprietario che gli vuole bene.

Ma come abbiamo accennato in apertura, un felino può intensificare il suo verso anche per un motivo totalmente opposto alla gioia: lo stress. Un gatto stressato e impaurito può esprimere il suo disagio proprio in questo modo. E questo si può verificare quando, ad esempio, è accaduto qualcosa che lo ha turbato, oppure se c’è qualcosa che lo infastidisce particolarmente anche a livello fisico. In questo ultimo caso, infatti, si può trattare di un campanello d’allarme che indica uno stato di salute compromesso su diversi livelli. A fronte di quanto detto, dunque, qualsiasi atteggiamento dell’animale domestico risulti anomalo, merita di essere visionato sempre da un veterinario di fiducia. Solo così si potrà prevenire un’eventuale situazione di allerta.

