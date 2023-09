Nuova Renault Austral, trionfo di tecnologia

Il design Renault Austral E-Tech 2023 è sicuramente accattivante, presenta un frontale incisivo con superfici scolpite che suggeriscono sensazioni intense a chiunque incroci lo sguardo con questa vettura. È un mezzo importante che non risulta però pesante, infatti è muscolosa ma anche slanciata allo stesso tempo, ed ha una personalità forte e gradevole.

Il tetto nero lucido contribuisce a sottolinearne l’eleganza delle linee. I profili laterali esaltano le sue innovative scelte di design e il suo carattere dinamico. Monta cerchi diamantati neri da 20 pollici Daytona, con esclusiva tinta grigio satinato, una fanaleria LED anteriore con un design a C contrapposta con al centro il nuovo logo della Casa francese. Infine, un’illuminazione LED anche nella parte posteriore, con un effetto 3D e un abbraccio da parte a parte della linea orizzontale.

Aprendo le porte della vettura e dando un primo sguardo agli interni Renault Austral, sarai avvolto immediatamente da una sensazione di piacevolezza, che ti accoglierà a bordo con l’incredibile atmosfera Renault.

Si nota immediatamente la selleria in misto tessuto/Alcantara con impunture blu, il logo sul poggiatesta e i pedali in alluminio che imprimono energia all’abitacolo. Il volante in pelle con inserto in Alcantara è impreziosito da cuciture blu, bianche e rosse.

Si rimane quindi estremamente colpiti dalla qualità e dalla ricercatezza stilistica di questa Austral e tech, sia per quanto riguarda le linee della plancia che l’organizzazione del tunnel centrale. Lo schermo dell’infotainment verticale però è il protagonista, da esso si controlla tutto: si trova tutto sempre a portata di mano esattamente come lo schermo stesso, con la disposizione che è stata studiata intorno al comodissimo appoggio per il polso che richiama nella forma la cloche di un aereo.

Con i suoi 4,51 metri di lunghezza, Renault Austral e tech si trova nella fascia alta del segmento di riferimento, dove la media viaggia sui 4,40-4,45 metri, e offre un buon compromesso tra spazio e ingombri grazie alla larghezza di 1,83 metri L’altezza, ben oltre 1,6 metri (1.664 mm) è a tutto vantaggio dello spazio interno.

L’altezza si riflette appunto nei volumi interni: circa 900 mm di spazio dalle sedute posteriori al padiglione, quasi un metro e mezzo di larghezza ad altezza gomiti e un divano posteriore anche scorrevole di 16 cm, che consente di gestire bene i cm in senso longitudinale.

Il comfort per i passeggeri posteriori è garantito dallo spazio per le ginocchia più ampio della categoria. Hai a disposizione fino a 575 dm3 di volume del bagagliaio, che salgono a 1525 dm3 con i sedili posteriori ribaltati. Per aprire automaticamente il portellone motorizzato del bagagliaio ti basta passare un piede sotto al paraurti posteriore.

La tecnologia di bordo della nuova Austral è pensata per il massimo piacere di guida, i comandi sono orientati verso il conducente e le informazioni di maggiore importanza sono sempre disponibili a colpo d’occhio. Per non farti mai distogliere lo sguardo dalla strada, il nuovo head-up display da 210 cm2 proietta le informazioni più importanti direttamente sul parabrezza.

Sull’head-up display puoi visualizzare la velocità, i sistemi di assistenza alla guida e la navigazione. Il sistema multi-sense mette a tua disposizione fino a 5 diverse configurazioni per adattare il veicolo ai tuoi desideri: sound e risposta del motore, sensibilità dello sterzo, atmosfera interna e configurazione dello schermo conducente.

L’impianto audio ad altà fedeltà Harman Kardon ti fa vivere un’esperienza sonora coinvolgente, capace di erogare una potenza complessiva di 485 W attraverso i 12 altoparlanti che avvolgono completamente l’abitacolo: 2 tweeter posizionati ai lati della plancia, 2 woofer inseriti nei pannelli delle porte anteriori e 2 nelle porte posteriori, 2 diffusori surround, 1 unità centrale anteriore più 2 tweeter e 1 subwoofer nel bagagliaio.

Il sistema multimediale openR link con Google integrato offre la massima integrazione dei servizi connessi My Renault e Google, oltre anche ad Amazon Music, EasyPark, Radioplayer e molti altri. Su Google Play hai a disposizione fino a 35 applicazioni con contenuti esclusivi.

L’assistente vocale è sempre a tua disposizione. Ti basta attivarlo con “Ehi Google” e poi chiedergli di pianificare il tuo viaggio, cambiare la modalità di guida o regolare la temperatura dell’abitacolo. Il sistema di navigazione Google Maps è una garanzia quando si tratta di raggiungere una destinazione, anche se la connessione dati si dovesse interrompere.

Nuovo Renault Austral E-Tech ha a disposizione sistemi avanzati di sicurezza, come i 32 innovativi sistemi di assistenza alla guida. Il cruise control adattivo mantiene la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che ti precede, agisce automaticamente sul freno nel caso in cui la distanza sia insufficiente e, al contrario, sull’acceleratore quando la strada è libera. Inoltre, rileva il contesto stradale in modo da regolare in anticipo la velocità.

I fari Matrix LED vision regolano automaticamente la conformazione del fascio luminoso in funzione del traffico e delle condizioni meteorologiche in modo da prevenire l’abbagliamento e ottimizzare la visione notturna, e il sistema di assistenza al mantenimento di corsia agisce automaticamente sul volante in modo da riportare il veicolo nella sua corsia nel caso in cui non siano stati azionati gli indicatori di direzione.

Sono 3 le motorizzazioni Renault Austral 2023, sono disponibili motore E-Tech full hybrid 200CV, motore mild hybrid advanced 130CV e motore mild hybrid 160CV auto. Tutte 3 le motorizzazioni ibride montano batterie lithium-ion e hanno prestazioni di velocità massima di 175 km/h.

La motorizzazione E-Tech full hybrid da 200 CV è quella che va per la maggiore, con 32 sistemi avanzati di assistenza alla guida, 984 cm2 di schermi openR e head-up display, avrai fino all’ 80% di percorrenza in elettrico in città e fino a 130km/h in elettrico. Con questa motorizzazione risparmi fino al 40% di carburante e la batteria si ricarica durante le fasi di decelerazione e di frenata, quindi non hai la necessità di collegarti a una presa di ricarica. La propulsione elettrica sostiene la spinta del motore in fase di accelerazione per offrirti emozioni intense a fronte di consumi ridotti.

Grazie al nuovo sistema 4Control advanced a 4 ruote sterzanti le traiettorie sono più precise e sicure. Il diametro di sterzata di 10,1 m è paragonabile a quello di una city car. Fino a 50 km/h le ruote posteriori si orientano in direzione opposta a quelle anteriori per ridurre il raggio di sterzata e oltre i 50 km/h le ruote posteriori si orientano nella stessa direzione di quelle anteriori per migliorare la tenuta di strada e aumentare la sicurezza.

(Fonte: Rentedrive.it)