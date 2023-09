Pellegrino Parmense, Festa della Pace

Si terrà dal 14 al 16 settembre la seconda edizione della Festa della Pace, tre giorni di iniziative e incontri che si svolgeranno tra Parma e Pellegrino Parmense, per riflettere sulla guerra, argomento di stretta attualità, e per approfondire diversi aspetti sul tema della pace. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Municipio, dall’assessora con delega alla Pace Daria Jacopozzi, dal Sindaco di Pellegrino Parmense Alberto Canepari e da Marco Gallicani del Comitato promotore “Festa della Pace”

Organizzata dal Comune di Pellegrino Parmense e col patrocinio del Comune di Parma, la Festa della Pace nasce con l’intento di analizzare le tante dimensioni del tema, tra i quali quella politica, l’ambientale, l’economica e il disarmo, l’informazione e la spiritualità. Incontri, eventi e seminari in cui i protagonisti approfondiranno il complesso tema della guerra e si confronteranno sulla strategia da attuare per suscitare un nuovo e più esteso impegno per costruire la pace.

La prima giornata, giovedì 14 settembre, si svolgerà nella città ducale, alla Camera di San Paolo. Si inizia alle ore 16 con “Giovani costruttori di pace” un incontro di formazione e riflessione pedagogica dei docenti della provincia di Parma impegnati nell’educazione civica, alla pace e alla cura. Interverranno Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e Daria Jacopozzi, Assessora con delega alla Pace del Comune di Parma. Alle ore 18 il secondo appuntamento sul tema “La politica è pace”. Dopo l’introduzione del Sindaco di Parma Michele Guerra e del Sindaco di Pellegrino Parmense Alberto Canepari, i lavori proseguiranno col coordinamento di Marco Gallicani e vedranno gli interventi di Giuseppe Civati, Giuliano Battiston ed Annalisa Camilli.

Nei giorni successivi gli eventi si sposteranno nel Comune di Pellegrino Parmense. Venerdì 15 settembre, all’Auditorium Costerbosa, dalle 10.30 alle 19.30 si terrà il seminario di riflessione e proposta alla scuola di Antonio Papisca, che avrà come focus “Fermare la guerra, costruire la pace”. Interverranno Alberto Canepari, Sindaco di Pellegrino Parmense, Daria Jacopozzi, Assessora con delega alla pace del Comune di Parma, Marco Gallicani, Comitato promotore “Festa della Pace”, Flavio Lotti, Coordinatore della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, Guido Barbera, Presidente Cipsi, Francesco Cavalli, Direttore Generale Gruppo Editoriale Icaro Communication, Silvana Amati, Presidente Onorario del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Piero Piraccini, Centro Pace di Cesena, Monchef Chaibi, dottorando di ricerca, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e della Cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Coordinatore della Rete Nazionale delle Università per la Pace, Mario Galasso, Direttore della Caritas dell’Emilia-Romagna, Aluisi Tosolini, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Elisa Marincola, Portavoce di Articolo 21, Gabriella Stramaccioni, già Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Randa Harb, Amelia Rossi, Elena Belia, Mariam Bouchraa del Comitato promotore Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità e i giovani in servizio civile Matteo Cingottini, Chiara Gugliemino, Maria Thereza Fernandes De Aguiar Pereira, Beatriz Ribeiro Da Silva, Loriana Torrisi, Sofia Vanzan.

Alle 18:30 verrà proiettato un docufilm in memoria del prof. Antonio Papisca, a ricordo del quale viene organizzata la Festa della Pace 2023. Sabato 16 settembre, alle ore 10, partirà la marcia della pace e dei diritti umani, da Pellegrino per Mariano lungo il sentiero delle bandiere della pace. La Festa della Pace s’inserisce fra le attività di “Dalla montagna alla città percorsi di pace”, il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e di cui il Comune di Parma è ente capofila, che si pone come finalità la realizzazione di percorsi e azioni per diffondere l’idea della pace e della non violenza nel territorio provinciale, aumentare le occasioni per riflettere sui temi dei diritti e della pace, sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica nonché costruire una rete di persone che possano attivarsi per diffondere concretamente il messaggio di pace.

(Fonte: Comune.parma.it)