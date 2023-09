“Pensiero Ospitale”, Festival a Palazzo del Governatore

Mens-A 2023 è un evento internazionale sul Pensiero Ospitale, tra scienze umane, filosofia, storia, arte, si svolge anche a Parma, in compartecipazione con il Comune di Parma, Unipr, CNA Parma, Fondazione Monteparma e Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.

Si svolge nell’intera Regione Emilia Romagna, in collaborazione con tutti gli Atenei della Regione, Unibo, UNIMORE, Unife, Unipr, Accademia di Belle Arti di Bologna, i Comuni di Mens-A, AUSL Regione Emilia-Romagna.

Il tema di quest’anno è Essenziale. È quel pensiero capace di concentrarsi sulle cose considerevoli da investigare, che si traduce poi in responsabilità nell’agire bene nelle questioni essenziali: la giustizia, la buona politica, l’onestà, l’ascolto condiviso, il rispetto per gli altri e per la Terra.

“Spesso a tutti i livelli – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi – dovremmo recuperare i valori fondanti, e per fare questo bisogna sapere scegliere, cioè assumersi le responsabilità. Interessarsi, scegliere eticamente, responsabilizzarsi e poi ancora ripartire dalla bellezza, dai valori fondanti; concentrarsi sulle cose essenziali, come ad esempio è ancora oggi la nostra Costituzione, che orgogliosamente ritengo attualissima. Per un futuro prospero, dove ognuno possa avere la propria fetta di felicità, bisogna recuperare il coraggio della scelta”.

“Abbiamo sì bisogno di radicamento territoriale e quindi di legami importanti sulle singole città – sottolinea Marco Deriu, in rappresentanza dell’Università di Parma – ma poi sono altrettanto importanti le relazioni e le radici condivise con gli altri territori vicini e con i tanti studiosi che ci vivono. Soprattutto in un’epoca di costruzione di muri e di fili spinati, il pensiero ospitale, plurale, va contro l’impoverimento delle nostre menti e quindi delle nostre società. Sono le interconnessioni che ci fanno progredire, che ci stimolano ad accettare l’incertezza del cambiamento”. “Gli artigiani – commenta Miriam Gardoni, giovane imprenditrice parmigiana della CNA – rappresentano il pensiero ospitale costruttivo perché, attraverso le mani, mettono in pratica la conoscenza e la trasformano in oggetti al servizio ed uso degli altri. Fare impresa alla fine è sapere confrontarsi con ciò che è essenziale, concentrarsi nel fare bene ciò che si sa fare e realizzarlo sempre meglio”.

Il programma

Giovedì 21 settembre, alle 17, a Palazzo del Governatore l’appuntamento si articolerà nei seguenti interventi.

Filosofia del Mondo Nuovo: Maurizio Ferraris (Docente di Filosofia Teoretica – Unito)

Ecologia Umanistica: Gianluca Cuozzo (Docente di Filosofia teoretica e Fondamenti di ecologia – Unito)

Soggetti e Relazioni Ecologiche: Marco Deriu (Doc. di Sociologia comunicazione politica e ambientale – Unipr)

Introduce e modera: Faustino Fabbianelli (Doc. di Storia della Filosofia – Unipr) e Miriam Gardoni (CNA) Saluto di Diego Saglia (Direttore Dip. Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali – Unipr).

La partecipazione all’evento consente agli studenti di tutti gli Atenei e ai docenti di ogni ordine e grado di acquisire i crediti formativi, essendo un Progetto MIUR con il Patrocinio del Ministero della Cultura.

Gli incontri sono aperti al pubblico e gratuiti e sono aperte le iscrizioni:

email: balsamobeatrice@gmail.com

cell. 389 1011352 (mercoledì ore 12-15)

Mens-A promuove il Pensiero Ospitale e fecondo per una mente più inclusiva e dialogale, attenta a saper mettere in parola pensieri, emozioni, sentimenti, ma anche al saper negoziare e riflettere sui propri comportamenti, promuovendo la cultura della responsabilità e le esigenze morali, educando a una concordia più grande, oltre le parzialità, contrastando così le violenze.

Un appuntamento formativo vista la violenza diffusa e le difficoltà disfattive quotidiane (violenza anche fra giovanissimi, femminicidi, abusi sessuali, omicidi stradali, babygang, ma anche incomprensioni, rancori, invidie, dispersioni, compresa quella scolastica e la violenza nasce dall’ignoranza) che ci approssima alla vicina guerra in Ucraina.

