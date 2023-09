Sonia Bruganelli a cena con Andrea

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, è stata vista a cena con Andrea, uno degli autori dei programmi televisivi “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”. Non si sa se tra i due ci sia solo amicizia o qualcosa di più, ma sicuramente c’è un buon feeling e una grande voglia di divertirsi. Diva e Donna ha riportato le foto della coppia, ma non ha fatto alcun commento sulla loro relazione. Non si sa se Andrea sia il nuovo fidanzato di Sonia o solo un amico stretto.

Dopo la separazione da suo marito a giugno dello scorso anno, Sonia non è stata coinvolta in nessun altro scandalo, se non per questa cena. Nonostante la rottura, Sonia e Paolo continuano a frequentarsi per il bene dei loro figli e riescono a mantenere un rapporto cordiale. Inoltre, hanno trascorso insieme parte delle vacanze estive, confermando che sono ancora in buoni rapporti. Per quanto riguarda Paolo, non ci sono stati gossip sulla sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio. Non è facile scoprire se è single o se ha una nuova relazione, dato che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

(Fonte: Tendenzediviaggio.it)