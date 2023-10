Claudia Goldin, vincitrice Nobel Economia 2023

E’ andato alla statunitense Claudia Goldin il premio Nobel 2023 per l’economia per i suoi studi sul gender gap.

Il riconoscimento all’ economista, nata nel 1946, è stato assegnato per: “per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile”.

La studiosa americana, nata a New York 77 anni fa da una famiglia ebrea, ha conseguito un PhD all’università di Chicago, insegnato in varie università del paese ed è poi approdata alla prestigiosa Harvard, dove è attualmente Professor of Economics, prima donna a ricoprire un tale ruolo.Goldin è co-direttrice del Gender in the Economy Study Group del NBER (il National Bureau of Economic Research) ed è stata direttrice del programma Development of the American Economy della NBER dal 1989 al 2017.

(Fonte: Ansa.it)