Concessionaria Honda “Franco Reggiani”, nuova sede in via Savani

La storica concessionaria ufficiale di autovetture Honda, al secolo “Franco Reggiani”, punto di riferimento a Parma da oltre quarant’anni, ha da poco inaugurato la nuova sede al numero 30 di Via Primo Savani, zona nevralgica di Parma tra le porte del centro e l’accesso alla tangenziale. La conduzione dell’azienda è da sempre a regime famigliare: al fondatore Signor Franco si è aggiunto nel tempo il figlio Andrea nella gestione dell’attività.

Presso la concessionaria Franco Reggiani puoi trovare la tua auto ideale tra i modelli più attuali della gamma Honda, grazie alla consulenza di un team che ti aiuterà nella scelta e nella configurazione dettagliata che fa più per te. Il salone non offre soltanto auto nuove ma anche vetture a km 0 e preziose occasioni di seconda mano. Le migliori possibilità di acquisto si possono monitorare sul sito ufficiale della ditta all’indirizzo www.francoreggiani.it.

La squadra di professionisti della Franco Reggiani, oltre a seguire passo per passo l’esperienza di acquisto del cliente, offre altresì un’assistenza completa di post vendita: interventi di check-up, tagliandi periodici e manutenzioni specifiche, così da mantenere la tua quattro ruote sempre come nuova. Per soddisfare qualsiasi richiesta da parte della clientela, da Franco Reggiani è inoltre possibile usufruire di ulteriori servizi, quali noleggio, leasing, finanziamenti e la valutazione della tua auto usata in prospettiva vendita.

Ma non è finita qui, il cliente più meticoloso può anche prenotare un test drive per verificare realmente il modello desiderato: sarà sufficiente indicare l’ora e la data del test per essere contattati da un consulente. Non ci resta che fare un salto in via Savani 30 per dare un’occhiata al parco vetture attualmente offerto da Franco Reggiani, a cominciare dal fiore all’occhiello del momento: il nuovo sorprendente ZR-V, l’atteso sportivo SUV Full Hybrid.

Stefano Massari