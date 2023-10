Debito pubblico, Meloni: “Economia italiana solida”

Giorgia Meloni non nutre alcun timore per il rendimento dei Btp. L’economia italiana è solida, credo che il governo stia spendendo in modo serio e che ciò sia compreso all’estero”, ha detto la presidente del Consiglio parlando a margine del Consiglio europeo informale di Granada, dedicato al tema dei migranti. I rendimenti sui Btp hanno toccato il 5% e il differenziale con il Bund decennale ha chiuso venerdì 6 ottobre con un ulteriore rialzo a 203 punti base.

La premier ha accolto con soddisfazione l’esito della riunione tra i capi di Stato e governo europei. «Ci troviamo in un Consiglio europeo in cui i 27 Paesi sono d’accordo sul fatto che la priorità è fermare l’immigrazione illegale, a partire dalla dimensione esterna», ha aggiunto, «poi bisogna essere bravi nell’attuazione. È la ragione per cui ieri abbiamo organizzato questa iniziativa che coinvolge anche esponenti al di fuori della Ue, a partire dal Regno Unito, che prevede cose molto concrete da fare per raggiungere alcuni obiettivi, il primo dei quali è combattere le reti di trafficanti».

La Dichiarazione di Granada, il documento conclusivo del vertice, è stata approvata all’unanimità in tutte le sue parti tranne che in quella relativa ai migranti, dove, a causa del veto di Polonia e Ungheria, è stata sostituita da una dichiarazione a parte del presidente del Consiglio Ue, Charles Michael.

«La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. La migrazione irregolare deve essere affrontata immediatamente e in modo determinato. Non permetteremo ai trafficanti di decidere chi entra nell’Ue. Continueremo ad attuare in modo efficace e rapido tutte le nostre decisioni», si legge nel documento.

(Fonte: Milanofinanza.it)