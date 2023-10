Elodie e Andrea Iannone, favola finita?

Si rincorrono voci sulla presunta crisi tra Andrea Iannone ed Elodie. Insieme dal 2022, il centauro abruzzese e la cantante romana hanno festeggiato quest’estate un anno di relazione, ma ora starebbero attraversando un momento difficile. A riportare l’indiscrezione, lanciata da un utente, è stata la pagina dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione sulla situazione della coppia. Scopriamo cosa sta succedendo.

Iannone-Elodie: la presunta crisi

Già lo scorso mese erano iniziate a circolare le prime voci riguardo alcune tensioni tra Andrea Iannone ed Elodie, che avevano forse messo a repentaglio addirittura la convivenza tra i due (la cantante era pronta a fare le valigie e a raggiungere il pilota motociclistico a Lugano). In particolare, il sito Dagospia aveva parlato di uno Iannone ancora geloso, incapace di digerire alcune dichiarazioni risalenti a più di un anno fa della compagna in merito al suo ex Marracash (“La persona che amerò di più in tutta la mia vita”).

Da allora non ci sono state notizie sulla situazione sentimentale tra Iannone ed Elodie, almeno fino a ieri. I fan sono tornati a interessarsi della questione quando la pagina Instagram ufficiale di Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un utente che tornava a parlare di una possibile crisi in corso tra il centauro abruzzese e la cantante. L’esperta di gossip si è limitata a rilanciare questo rumor, e al momento non ci sono né conferme né smentite da parte di nessuno, tantomeno dei diretti interessati. L’ex compagno di Belén Rodríguez e la ex di Marracash si sono conosciuti più di un anno fa grazie all’amica in comune Diletta Leotta e quest’estate hanno festeggiato – oltre al 34esimo compleanno del pilota – un anno insieme. Bisognerà attendere quindi ancora qualche giorno o settimana per eventuali aggiornamenti sulla situazione della coppia, attorno alla quale aleggia però lo spettro della crisi.

La polemica su “A fari spenti”

Oltre alle voci sempre più insistenti riguardo la possibile crisi con il compagno Andrea Iannone, Elodie ha dovuto far fronte alla recente polemica alimentata dal suo nuovo singolo “A fari spenti”. Le sue foto senza veli su Instagram in occasione della pubblicazione hanno infatti sollevato i fan più “bacchettoni” – che l’hanno accusata di essere troppo provocatoria per un prodotto musicale – ma anche la solidarietà e l’ammirazione di colleghe come Andrea Delogu e Giulia Salemi.

(Fonte: Libero.it)