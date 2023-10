Fidenza, prosegue la “Festa della Storia”

La Festa Internazionale della Storia spegne le venti candeline e si appresta a proporre un’edizione particolarmente ricca di appuntamenti e di spunti di riflessione, a cominciare dal tema che caratterizza il cartellone fidentino: “La storia ci appartiene”.

“Fidenza presenta un programma che si articola in tre sezioni – spiega l’assessore alla Cultura Maria Pia Bariggi – . La prima è “La città che si svela” in cui verranno restituiti gli elementi emersi dallo scavo della Piazza Svelata, la seconda è “Lo stupor Mundi e Borgo San Donnino”: otto conferenze relative ad un periodo circoscritto, quello della metà del XIII secolo in cui Borgo San Donnino si schierò dalla parte di Federico II. Alle conferenze si aggiungono gli appuntamenti ormai irrinunciabili con il Corteo “a San Donnino candele e luminarie….” (giovedì 5 ottobre ore 20.30), “La carità di Raimondo” (venerdì 6 ottobre, ore 11), “E’ più facile che un asino voli” (sabato 7 ottobre, ore 21). La terza sezione infine è rappresentata dai “Libri per la Storia”: quattro presentazioni ai quali si aggiunge il premio “Don Amos Aimi”.

Mercoledì 4 ottobre, sempre alle 18, l’Oratorio di San Giorgio ospiterà la conferenza “Federico, Francesco d’Assisi e i Francescani” a cura di Alessandra Mordacci. Stesso luogo stessa ora, ma giovedì 12 ottobre per “Borgo da Comune a Signoria” a cura di Enrico Mambriani.

Al professor Mino Ponzi il compito di raccontare i Pallavicino e i loro emblemi nella Cattedrale di Fidenza mercoledì 18 ottobre; mentre la settimana successiva, sempre all’Oratorio, Ambrogio Ponzi racconterà “La fine del nuovo impero dei Romani e la ripresa di Borgo”. Gran finale, mercoledì 8 novembre, ore 18, con la conferenza di Claudio Saporetti “Simboli del Medioevo. Gli esempi di Fidenza e di Otranto”.

Infine per la sezione “Libri per la Storia”, l’appuntamento da non perdere è quello di sabato 14 ottobre con la cerimonia di conferimento del premio Don Amos Aimi, cui seguiranno le seguenti presentazioni di libri, tutte alle 18: venerdì 27 ottobre “I moti per la tassa sul macinato nella provincia di Parma 1869”, venerdì 10 novembre “Felice Orsini a Napoleone III”, venerdì 17 novembre “Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo” ed infine venerdì 24 novembre “Al di là dell’acqua”.

(Fonte: Comune.fidenza.pr.it)