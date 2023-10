Le 10 razze di cani più amate

Il cane, si sa, è il miglior amico dell’uomo, e gli italiani sembrano saperlo molto bene. Secondo le statistiche infatti, sono 7 milioni i cani eletti a pet domestici nelle case italiane, un numero che tende costantemente ad aumentare.

Ma quali sono le razze di cani più vendute al mondo? Quali sono i cani più richiesti? E qual è il cane più amato?

Rottweiler – Considerati per anni pericolosi, i Rottweiler sono stati col tempo fortemente rivalutati, fino a poter rientrare pienamente nella classifica delle razze di cani più amati. Pur essendo grossi e imponenti, sono davvero dei giganti buoni, sia con gli adulti che coi bambini.

Segugio – Molto attivo e dinamico, anche il segugio ha cominciato da poco ad essere fra i cani più richiesti. Tra le caratteristiche che più si apprezzano di questo amico a quattro zampe ci sono la lealtà e il forte attaccamento verso il padrone e la dolcezza che esprime verso i bambini.

Bulldog francese – Se ci si chiede quali cani vanno di moda, la prima razza che viene in mente è sicuramente il bulldog francese! Diventato popolarissimo grazie ai social, questo piccolo pet è particolarmente amato per il suo carattere calmo e allegro e la sua natura affettuosa.

Boxer – Impegnativo, ma dolcissimo e sorprendentemente adatto alla vita in famiglia, il boxer rientra sicuramente tra le razze di cani più amati. Forte e coraggioso come un cane da difesa è al contempo socievole e docile, un perfetto compagno di giochi per i bambini.

Chihuahua – Il chihuahua è sicuramente fra le razze di cani più vendute al mondo, grazie alla popolarità acquisita negli anni 2000. Diventata di tendenza grazie a Paris Hilton e il suo inseparabile pet, questa razza è particolarmente apprezzata per la loro piccola taglia e il forte attaccamento che sviluppano col loro padrone.

Jack Russell Terrier – Attivo, energico, giocherellone e intelligentissimo, il Jack Russel un vero e proprio terremoto! Pur essendo di piccola stazza è una vera e propria forza della natura, instancabile e sempre pronto a correre, scavare, saltare e, se non adeguatamente preso in considerazione, combinare guai.

Golden Retriever – Se si pensa ad un cane ideale per la famiglia, il Golden Retriever è fra le prime razze che vengono in mente. Dal carattere calmo ed equilibrato, questo amico a quattro zampe farà di tutto per compiacere il proprio padrone e sarà paziente e tranquillo anche coi bambini più piccoli.

Labrador – Grande amante dell’acqua e delle coccole, un giocherellone adorabile, il Labrador è senza dubbio una delle razze di cani più amate al mondo. Questo pet è molto fedele al suo padrone e premuroso e attento coi bambini.

Setter inglese – Non molto adatto alla vita in appartamento, il setter inglese è un cane attivo e dinamico, perfetto per la vita all’aperto. Caratterialmente molto affettuoso, è davvero una razza ideale per una famiglia numerosa che cerca un cane socievole e ubbidiente.

Pastore tedesco – Al primo posto della classifica delle razze di cani più amati troviamo il pastore tedesco, e non a caso! Fedele, protettivo, intelligente, affidabile, attento e premuroso questo meraviglioso animale è davvero il migliore amico dell’uomo.

(Fonte: Paginegialle.it)