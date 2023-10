Ora solare, la decisione dell’Italia

Siamo entrati in Autunno, le giornate si accorciano progressivamente e tra poco ci sarà anche il cambio dell’ora, che passerà da legale a solare: insomma, tra qualche settimana riporteremo le lancette indietro di un’ora.

Sono soprattutto i Paesi nordici a chiedere all’Europa di abolire l’ora solare. Sostenendo che lo spostamento delle lancette due volte l’anno causerebbe alcuni problemi allo stato psico fisico delle persone e alla salute. Una decisione definitiva però non è mai più stata presa. Pertanto, si può supporre che quella del 2024 non sarà l’ultima volta che in Italia cambieremo l’ora. L’Italia al momento non ha ancora preso una posizione.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro. In quel fine settimana, infatti, saluteremo l’ora legale e dormiremo un’ora in più. In questo modo guadagneremo 60 minuti di luce in più al mattino, ma le giornate si “accorceranno” di un’ora alla sera, e arriverà molto prima il buio.

L’ora solare, poi, rimarrà fino a fine marzo, precisamente fino al fine settimana del 30 e 31 marzo 2024, quando nuovamente tornerà in vigore l’ora legale con le lancette spostate avanti di un’ora.

(Fonte: Ilmeteo.it)