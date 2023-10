Parma Marathon, il 15 ottobre la settima edizione

La settima edizione di PARMA MARATHON è stata presentata, questa mattina in municipio, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’Assessore allo Sport, Marco Bosi, ed il Presidente di Parma Marathon, Paolo Peschiera.

Soddisfazione è stata espressa all’Assessore allo Sport, Marco Bosi, che ha rimarcato: “Le maratone, come manifestazioni sportive che coinvolgono diversi partecipanti anche da fuori Parma, stanno assumendo una dimensione sempre più importante nel panorama sportivo internazionale. Molti appassionati si spostano e vivono questi circuiti durante l’anno partecipando a diversi eventi. Una maratona non è solo agonismo, ma è anche un momento di sport per la città con diverse proposte su varie distanze. Un grande evento, quindi, che parte da una cornice suggestiva come quella del Parco della Cittadella e che unisce famiglie e ragazzi, giovani e adulti”.

Il Presidente di Parma Marathon, Paolo Peschiera, ha dichiarato: “Parma Marathon resta prima di tutto un momento di aggregazione, con la possibilità di scoprire il territorio della città. Un evento in crescita con circa 4mila iscritti sulle varie distanze. Quest’anno oltre alle proposte classiche abbiamo pensato di collegare la maratona al tema del Food, con una camminata di 5 chilometri, Food Valley Walk, che permetterà di scoprire alcuni aspetti significativi legati al tema della cultura del cibo”.

Raccontare la propria storia è possibile. Ed è possibile farlo anche attraverso la corsa.

Parma Marathon si ripresenta il 15 Ottobre 2023 con tutte le storie di chi ha deciso di iscriversi all’evento e di chi si iscriverà entro il giorno di gara.

Obiettivi, allenamenti, rivincite, sfide, speranze, gioie, amicizie, sport e tanti altri momenti personali disegnano mesi di impegno e dedizione per prepararsi a tale appuntamento.

Corri La Tua Storia: vieni a farlo a Parma. Nella città della Musica, della Resistenza, dell’Arte e conosciuta in tutto il mondo per il suo Food e la sua Gastronomia che pervade la città.

Il format è quello consolidato: 4 distanze competitive e 1 distanza NON competitiva. Maratona, Trenta2, Venti4:gare di endurance e gare di allenamento per obiettivi successivi.

Vigorosa(10km) e DesmÌla (la 10km NON competitiva) by AUTOCENTROBAISTROCCHI: distanze brevi per vivere una giornata di sportin amicizia e condivisione.

La partenza e arrivo si trovano sempre nel Parco Pubblico della Cittadella. Un contenitore speciale che in quei giorni ospita la segreteria operativa, eventi, attrazioni, show cooking, food & beer, isole multisport, e raccoglie, in una splendida cornice, le migliaia di atleti che hanno scelto e sceglieranno Parma Marathon.

Quest’anno una novità: la FOOD VALLEY WALK by KING. La camminata di 5km che vuole unire il movimento sano al tema che da molti anni caratterizza la città. Il Food appunto.

La volontà è quella di portare nostri concittadini a scoprire la città fornendo uno stimolo in più a coloro che non praticano con costanza attività all’aria aperta e di movimento. Una camminata amichevole che in alcuni parti del percorso incontrerà 5 stazioni di “rifornimento” dove si potranno assaggiare prodotti della tradizione locale.

Il valore del benessere e dello sportin ogni sua forma è ciò che sempre più deve caratterizzare le nostre abitudini per trasformale in sani e costruttivi stili di vita.

Il benessere psico-fisico che proviene proprio dallo sport che di recente è stato riconosciuto anche dalla nostra carta costituzionale.

Cosi come tante aziende si sono già attivate nel condividere con i propri collaboratori percorsi di Team Building e di sport sfruttando le occasioni che l’evento Parma Marathon offre, portiamo l’esempio della Cooperativa Sociale Proges. Già impegnata da tempo nei progetti di responsabilità sociale legati ai corretti stili di vita, quest’anno ha voluto coinvolgere alcuni loro ospiti “speciali” nella camminata di 5km. Diciotto persone adulte con disagio psichico e disabilità anche gravi che, accompagnati dagli operatori, parteciperanno ad una giornata di eventi all’insegna dell’integrazione, dell’inclusione e del valore positivo dello sport.

Quest’anno si consolida anche il rapporto che da sempre ci vede a fianco dell’ODV Giocamico, la nostra charity di riferimento.

Partecipare ad una delle nostre gare significa contribuire anche a tutti i loro progetti poiché una parte del ricavato verrà loro devoluta.

Come avviene da 6 anni, i partecipanti riceveranno alcuni prodotti locali insieme ad importanti materiali tecnici e di alto valore.

Per la maratona vi sarà una esclusiva t-shirt tecnica di colore nero realizzata dall’Azienda PISSEI, leader nell’abbigliamento per bici, alla quale abbiamo chiesto di realizzare appositamente per noi la maglia evento.

Per la 32 e la 24 vi sarà la sorella, una t-shirt tecnica di ottima fattura e di colore rosso.

Per le 10km, il gadget tecnico è rappresentato da un buff multisport e da una fascia realizzata da IRON-IC, importante azienda di abbigliamento con la quale sta cominciandoun rapporto pluriennale e che darà soddisfazione ai nostri atleti durante i nostri eventi futuri.

La città è pronta per diventare il punto di riferimento dello sport e l’evento Parma Marathon è il momento in cui raccontare tutto questo.

Ricordiamo che ogni news viene condivisa attraverso il nostro sito www.parmamarathon.it e i nostri canali social.

L’invito alla cittadinanza ed agli appassionati è quella di partecipare all’evento che per crescere ed essere di volano per tutto il territorio ha sicuramente bisognodel coinvolgimento e dell’entusiasmo di tutta la città.

(Fonte: Comune.parma.it)