Parma Marathon, modifiche alla viabilità

In occasione della “Parma Marathon” del 15 ottobre 2023 sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità, di seguito sintetizzate.

La zona centrale della città sarà interessata dalla partenza della Parma Marathon alle ore 9 dal Parco Cittadella e verrà successivamente riaperta al traffico in circa due ore alle ore 11.

Nella prima fase è prevista l’interruzione della circolazione sul tratto di circonvallazione cittadina di stradone Martiri della Libertà, Piazzale Risorgimento , Viale S. Michele (consentito solo il transito da Via Torelli a Viale Pier Maria Rossi e da Viale Partigiani d’Italia a Viale Pier Maria Rossi), indi Piazzale Vittorio Emanuele II (consentito il transito da viale Pier Maria Rossi esclusivamente verso viale Tanara e Via Emilia Est) ed in Viale Mentana, con traffico consentito esclusivamente fino a Stradoncello San Girolamo (deviazione obbligatoria in Via S.Fermo della Battaglia e Viale Tanara).

A seguire il circuito si snoderà in centro storico per seguire in Parco Ducale, con successivo scatto verso la zona Sud Est della città attraverso il Lungo Parma, seguendo con svolta in Via Montebello ed in via Pastrengo per continuare in strada Bassa dei Folli.

La viabilità cittadina subirà deviazioni nel quadrante ad Ovest del Torrente Parma: il traffico veicolare sarà deviato su itinerario alternativo lungo la circonvallazione Ovest in P.le Barbieri, Viale Vittoria, P.le S.Croce, Via Pasini, Viale Piacenza , Stazione FFSS.

Via Pastrengo subirà chiusura alla circolazione dalle 9 alle 12 circa, dalla Rotatoria Montebello/Bizzozero alla rotatoria Tangenziale Sud svincolo n°16 di strada Argini Parma (consentito il transito in uscita da Via Ulivi verso via Montebello Est) intercettandosi il transito veicolare di via Montebello all’incrocio con Strada S.Eurosia (con itinerario alternativo verso Strada Traversetolo/svincolo Tangenziale Sud.

Strada Bassa dei Folli subirà interruzione della circolazione al passaggio delle competizioni 10 km, 24 km,32 km e 42 km, fino all’intersezione con strada Argini Parma, dalle 9 alle 11:50 circa; gli itinerari alternativi per traffico d’attraversamento sono indentificati lungo Strada Traversetolo SP513R e le strade afferenti Strada Bassa dei Folli.

Strada Argini Parma SP16 subirà interruzione per un tratto di circa 2 km da via Gruppini a Strada Bassa dei Folli, dalle 9 alle 12 circa con analoghi itinerari alternativi.

Strada Martinella e strada Val Parma subiranno interruzione alla circolazione rispettivamente dalle 09:30 alle 14:30 circa e dalle 09:30 alle 12:50 circa, con itinerari alternativi attraverso strada Langhirano SP665 e le strada afferenti.

I rami di Svincolo n°15, d’accesso in tangenziale Sud SS9 VAR/A da rotatoria Strada Langhirano – carreggiata Sud e di uscita dalla tangenziale Sud carreggiata Nord subiranno l’istituzione del divieto di circolazione dalle 8 alle 17. Il traffico sarà deviato sul ramo di svincolo adiacente.

Strada Langhirano da Via Brunelleschi a Ponte Stendhal subirà interruzione della circolazione dalle ore 10 alle 14:30. Allo stesso modo viale Du Tillot, Via Neipperg, Via Montebello (da Ponte Dattaro a Via Bizzozero), Via Bizzozero e Viale Solferino (09:00 – 15:15).

Le linee bus effettueranno deviazioni che saranno rese note da Azienda Tep Spa.

Dettagli Ordinanza, per saperne di più: https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/modifiche-alla-viabilita-per-la-parma-marathon.

(Fonte: Comune.parma.it)