Parma, punto di ascolto “Scacco alla truffa”

Domani, venerdì 27 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30, sarà aperto il Punto d’Ascolto Scacco alla truffa, al Comitato Anziani Parma Centro in Piazzale Allende 1, per fornire consulenza legale gratuita a tutte le persone che avessero bisogno di informazioni e supporto in caso di truffe, di contratti non richiesti o comunque che fossero rimaste vittima di qualche ingiustizia.

“Scacco alla truffa” è un progetto promosso dal Comune di Parma con la collaborazione delle associazioni ANCeSCAO, Federconsumatori e Confconsumatori che mettono a disposizione il personale per la consulenza legale gratuita. Sono tanti i temi legati alla truffa che vengono affrontati al Punto d’Ascolto: recentemente ha destato notevole interesse un caso di truffa legata al “trading online”, ovvero la compravendita di strumenti finanziari per mezzo di internet. Attratto da un annuncio social, un cittadino è stato indirizzato verso un sito web ed è stato convinto a versare duecento euro che, in poco tempo, apparivano aumentare grazie all’operato di un presunto gestore di trading. Successivamente è stato richiesto un nuovo versamento ben più consistente; a questo punto il cittadino ha chiesto la restituzione del denaro versato, ma il presunto consulente si è reso irreperibile. Il cittadino si è recato al Punto d’Ascolto, dove ha ricevuto informazioni utili: in generale, il miglior modo per difendersi dalle truffe di trading online è quello di prevenire, verificando l’identità del presunto trader e l’affidabilità della società, prima di effettuare qualsiasi versamento.

Oltre a domani, le prossime aperture del Punto d’Ascolto Scacco alla truffa saranno il 10 e il 24 novembre, il 1° e il 22 dicembre, il 12 e il 26 gennaio 2024, il 9 e il 23 febbraio 2024.

(Fonte: Comune.parma.it)