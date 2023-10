Si svolgerà martedì 10 ottobre, alle 17, a Palazzo del Governatore, l’incontro “Guerra o pace? Quali politiche per riportare la pace in Europa”, organizzato dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Parma, nell’ambito del Festival della pace, realizzato da Casa della pace e Comune di Parma, in collaborazione con Rete Italiana Pace e Disarmo.

Dialogheranno Domenico Gallo, magistrato, ex presidente di sezione della Corte di cassazione ed ex senatore, da sempre impegnato per la pace, e Raniero La Valle, giornalista, politico e intellettuale con un occhio da sempre rivolto ai temi della pace e della giustizia internazionale.

Introdurrà e coordinerà l’incontro Mauro Sentimenti, giurista e avvocato.

L’incontro si pone l’obiettivo di tradurre in iniziativa politica il diffuso e crescente desiderio di pace che attraversa l’Italia e l’Europa, partendo dall’assunto che il perdurare del conflitto in Ucraina renda urgente dar luogo a un’iniziativa parlamentare che ispiri il Governo italiano e gradualmente tutti i membri dell’Unione Europea e dell’Alleanza, a una visione lungimirante per l’Europa. La volontà è di indirizzare un chiaro messaggio all’Italia, all’Europa, agli Stati Uniti, alla NATO, all’ONU e al mondo intero.

(Fonte: Comune.parma.it)