Salire le scale ci fa bene: quanti gradini al giorno?

Camminare fa bene e si sa. Uno studio recente ha stimato che bastano meno dei famosi 10mila passi ritenuti il traguardo quotidiano per avere benefici. In realtà ne sono sufficienti 2.300 al giorno per avere effetti positivi sul cuore e sui vasi sanguigni e per ridurre il rischio di morte prematura. Ma un’altra attività che praticata con continuità può costituire la svolta è salire le scale. A rivelarlo è uno studio della Tulane University in Louisiana (USA) pubblicato sulla rivista scientifica Atherosclerosis. I ricercatori hanno trovato la chiave per abbattere il rischio di malattie cardiache del 20%, stimando quanti gradini bisognerebbe fare al dì.

Bastano piccole accortezze quotidiane per prendersi cura di sé. Uno dei piccoli gesti che può far bene alla salute è sostituire l’ascensore con le rampe di scale. Che si tratti di quelle del condominio o di quelle dell’ufficio poco importa, perché non serve essere dei runner allenati o essere appassionati di maratone: ognuno nel suo piccolo, nel suo quotidiano può vincere la pigrizia. Ovviamente bisogna sempre ascoltare il proprio corpo senza strafare e senza farsi del male. Salire e scendere le scale rafforza i muscoli, migliora l’attività cardio respiratoria, ha benefici sul profilo lipidico. Uno dei dati più interessanti emersi dalla ricerca è che salire almeno 50 scalini al giorno abbatterebbe il rischio di malattie cardiache del 20%.

I ricercatori sono giunti a queste conclusioni prendendo in esame 458.860 persone adulte. Ne hanno valutato la storia clinica personale e familiare, la genetica, lo stile di vita e li hanno seguiti per circa 12 anni con costanti follow-up. È emerso che tra i partecipanti, coloro che sono abituati a salire e scendere le scale hanno un rischio minore di sviluppare problemi cardiaci (anche i soggetti con predisposizione genetica). I risultati migliori riguardano coloro che fanno 5 rampe di scale al giorno.

(Fonte: Fanpage.it)