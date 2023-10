Scomparsa Alessandra Ollari: c’entra il patrimonio?

Cosa è successo ad Alessandra Ollari? La donna è scomparsa da Parma lo scorso 29 giugno e ora i sospetti sul compagno Ermete Piroli si fanno sempre più insistenti: cosa c’entra il patrimonio?

Non si tratterebbe di un allontanamento volontario: Alessandra Ollari, secondo gli inquirenti, sarebbe stata fatta sparire. C’è infatti una svolta nella vicenda. Secondo la Procura si potrebbe aprire un caso di omicidio volontario, anche se per ora la denuncia e le indagini sono contro ignoti. Nelle passate settimane, i racconti del compagno Ermete Piroli avevano destato qualche sospetto poiché avevano presentato qualche incongruenza.

L’ultima persona ad averla vista è il suo fidanzato Ermete, che però non era mai stato presentato formalmente ad amici e parenti. Lui e Alessandra erano una coppia da ben 15 anni; secondo l’uomo, la sua compagna sarebbe uscita per fare la spesa dopo un brusco litigio e da quel momento si sono perse le sue tracce.

Alessandra Ollari ha 53 anni e dal 19 giugno non si hanno più sue notizie: la sua scomparsa ha profondamente scosso la cittadina di Parma e sono numerosissime le domande a cui non si riesce a rispondere circa la sua sparizione. Al momento in tanti nutrono grossi sospetti nei confronti del suo fidanzato che fino a oggi ha collaborato tranquillamente con gli inquirenti.

Ermete Piroli, come abbiamo detto, è l’ultimo ad aver visto Alessandra. Secondo le sue ricostruzioni la sua compagna sarebbe uscita per andare a fare la spesa al supermercato Esselunga e da quel momento non avrebbe mai più fatto ritorno. Che fine ha fatto? E perché ora si tira in ballo il patrimonio?

Come sempre, a occuparsi del caso di Alessandra ci pensa Chi L’ha Visto, la nota trasmissione di Rai Tre. Cosa è successo alla donna? Il suo compagno Ermete ha raccontato più volte di averla vista prima che uscisse per fare la spesa e di essersi allarmato dopo ore, non vedendola fare ritorno a casa. La spesa, comunque, è stata trovata sul tavolo della cucina insieme al telefono della compagna di Piroli. Secondo la versione dell’uomo, dunque, Alessandra Ollari sarebbe rientrata brevemente in casa, senza però farsi vedere da nessuno e poi sarebbe svanita nel nulla.

La redazione di Chi L’ha Visto, nelle scorse settimane, ha raccolto diverse lettere e testimonianze che accuserebbero Ermete Piroli di essere parte di questa scomparsa misteriosa. Ecco cosa recita una di queste: “Ermete è pericoloso, è un predatore di donne affette da patologie psichiatriche”. La lettera è stata firmata da una certa Melania, che i giornalisti della trasmissione hanno raggiunto prontamente. Secondo la testimonianza della donna e di sua sorella Cristiana, il fidanzato di Alessandra Ollari sarebbe anche stato in cura presso l’Ospedale Psichiatrico di Parma, in passato.

A quanto pare, Ermete avrebbe anche inviato dei messaggi a Melania, i suddetti tutti a sfondo sessuale. Sua sorella Cristiana, quindi, decise di prendere in mano la situazione: “Lo chiamai per dirgli che avrei avvisato i carabinieri se non avesse smesso”. Ma non è finita qui! 14 anni fa, il fidanzato di Alessandra è stato condannato a tre anni. Il motivo? L’abuso su una ragazza quando lavorava come autista per un’associazione di volontariato per il trasporto di persone disabili. Ecco come si è difeso da questa accusa: “È stato un errore giudiziario che mi ha sconvolto la vita, è una vicenda che Alessandra sapeva e mi ha sempre difeso. Mi stanno gettando addosso di tutto”.

Secondo i testimoni, fra cui amici, parenti e un’affittuaria, Alessandra Ollari era ormai un fantasma da mesi: da molto tempo – prima della sua scomparsa il 29 giugno 2023 – la donna non si faceva vedere né sentire con nessuno. Una parrucchiera – che ha il negozio in affitto in un locale appartenente alla compagna di Ermete Piroli – ha raccontato di aver avuto con lei l’ultimo contatto nel maggio del 2022. Da quel momento in poi, Alessandra non le avrebbe più risposto né a messaggi, né a chiamate.

Gli abitanti del suo quartiere, inoltre, riferiscono di conoscere molto bene Ermete, ma su Alessandra nemmeno una parola. Perché? Come è possibile che non l’abbiano mai vista? Da qui, quindi, nascono dei dubbi leciti: è possibile che la donna di Parma sia scomparsa ben prima del 29 giugno scorso? E come mai, se così non fosse, nei mesi precedenti non è mai uscita di casa? Gli interrogativi restano al momento senza alcuna risposta.

Ma non è finita qui! Ad aggiungere altro mistero ci ha pensato proprio Ermete Piroli; incalzato dalla giornalista Chiara Cazzaniga, il compagno di Alessandra Ollari ha raccontato di esser risalito alla password del telefono della donna dopo molti tentativi: finalmente, una volta acceso, ha trovato due chiamate in uscita; una a un numero fisso e una a un numero mobile. Entrambi contrassegnati dal nome Stefano. Chi è quest’uomo? La giornalista di Chi L’ha Visto ha provato a chiamare i numeri senza però ricevere mai risposta.

Dopo aver inviato un messaggio ai medesimi, poi, si è identificata come una redattrice del programma Rai e dopo questa dichiarazione è stata immediatamente bloccata. Cosa sta succedendo? Il caso di Alessandra Ollari si fa sempre più misterioso e inquietante: a che punto sono le indagini? E cosa sveleranno ancora di questa sinistra scomparsa? Al momento, comunque, nonostante tutto, Ermete Piroli non è sull’elenco degli indagati. Almeno formalmente.

Cosa c’entra il patrimonio? Forse il presunto assassino voleva mettere mano ai guadagni di Alessandra? Al momento, anche questo quesito rimane senza risposta.

