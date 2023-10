Sicurezza ambientale, censimento di 25mila piante

Ha preso avvio in questi giorni in censimento di 25mila alberature poste a corredo dei viali della città. Il Comune di Parma ha affidato il servizio ad un soggetto specializzato esterno che sta operando con sistemi di rilevamento altamente avanzati da un punto di vista tecnologico.

Grazie ad un mezzo dotato di telecamere, infatti, verranno scansionati i singoli alberi presenti lungo i viali. Questo permetterà di avere una carta di identità digitale dell’albero reale. Il censimento consentirà di mettere in evidenza la presenza di essenze arboree in cattive condizioni e di prevederne una manutenzione corretta ed in tempi rapidi. Inoltre, l’indagine ha anche una valenza ambientale in quanto i dati raccolti consentiranno di definire l’impatto delle alberature anche da un punto di vista di assorbimento di anidride carbonica.

Il tempi di esecuzione del censimento sono di qualche settimana. Una volta conclusa la fase preliminare, quella del censimento, i dati verranno incamerati e studiati in modo da avere davanti un quadro di sintesi generale sia in termini di valutazioni legate alla sicurezza sia in termini di benefici ambientali. Si tratta di un intervento strategico che avrà riflessi, nell’immediato, con la possibilità di programmare interventi volti ad evitare possibili situazioni critiche di pericolosità per le persone e le cose, garantendo, in questo modo, la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in un’ottica di riduzione del rischio e migliorando lo standard qualitativo del verde pubblico. Nel lungo periodo avrà anche un impatto sugli strumenti di pianificazione comunale di adattamento ai cambiamenti climatici stessi.

L’intervento è stato finanziato con fondi del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria in relazione ad interventi legati all’adattamento ai cambiamenti climatici.

La procedura è in carico al Settore Verde Pubblico, diretto dall’Architetto Tiziano Di Bernardo, ed alla Struttura Operativa Manutenzione, illuminazione pubblica e logistica, con l’Ingegner Silvia Ferrari e il supporto della Dottoressa Manuela Grillo.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Francesco De Vanna, che ha dichiarato: “Ringrazio gli uffici per il loro importante lavoro. La tutela del nostro patrimonio arboreo passa inevitabilmente da un censimento puntuale e tecnologicamente avanzato, che ci consenta di conoscere meglio la condizione effettiva dei nostri alberi soprattutto nell’ottica di una migliore valorizzazione. Grazie a questo intervento avremo una conoscenza dettagliata di 25 mila alberi e implementeremo la strategia complessiva di manutenzione che assicuri, insieme alla prioritaria garanzia di sicurezza, anche una lungimirante pianificazione basata su potature, rimonde e nuove piantagioni. Gli alberi ci consentono di abbattere l’anidride carbonica e di contrastare il cambiamento climatico: per questo motivo siamo impegnati ad elevarne non solo il numero ma anche lo standard qualitativo, anche in dialogo con la rete delle associazioni impegnate su questo tema cruciale per il nostro futuro.”

(Fonte: Comune.parma.it)