Street art, abbellito il sottopasso di via Reggio

Sono vere e proprie opere d’arte i graffiti che ornano il sottopasso tra via Reggio (rotatoria ponte Europa) e via Spinelli via Giulio Cesare.

Sono l’esito del festival internazionale di arte urbana, dal titolo: “Segni Urbani & Meeting of Styles”, che si è svolto a Parma dal 13 al 15 ottobre, in corrispondenza del sottopasso.

L’iniziativa si è concretizzata in un vero e proprio raduno di artisti, nell’ambito degli eventi inseriti nel programma del Verdi Off Festival 2023 del Teatro Regio con l’intento di far conoscere ulteriormente i valori propri dell’arte urbana, di relazioni, amicizia, scambi e nuovi stimoli.

L’evento è stato un grande laboratorio di idee, di stili diversi e di capacità tecniche. Sono state circa 200 le domande di partecipazione pervenute da tutto il mondo, 46 gli artisti ammessi di cui 21 provenienti da Paesi stranieri. Meeting of Styles è considerato il più grande festival di arte urbana a livello globale ed è nato oltre 20 anni fa a Berlino. Si svolge in oltre 20 nazioni, cadenzato da numerose date nell’arco di un anno.

Gli artisti che hanno preso parte all’evento, in ordine alfabetico, sono: Andrea639 – Italia, Arlick Enigma – Messico, Asem – Spagna, Concept Riki – Italia, Dase – Italia, Diocondor – Italia, Dizi – Germania, Eray – Arabia Saudita, Go Gonzo – Svezia, Guel Do It – Portogallo, Hot in Public – Italia, Je 73, Italia, Julien – Italia, Le Vernis – Italia, Kasy23 – Italia, Kler – Svizzera, Manz – Spagna, Mike128 – Italia, Mister Oreo – Germania, Moin – Svezia, Mozone – Italia, Mr Carsa – Italia, Octofly Art – Italia, Pocket Cloud – Italia, Pout – Germania, Rameist – Italia, Ren1 – Cile, Rode – Spagna, Stella Bosini – Italia, Royal Venom, Cipro, Rusty – Italia, Simian Switch – Olanda, Snuz – Grecia, Sowet – Italia, SoFreeSo – Svizzera, Spant One – Grecia, Sper – Italia, Tackle Zero – Italia, Thisone – Kosovo, Ufo – Italia, Wioimaz – Italia, Wios – Spagna, Wiz Art – Italia, Zarkoner – Italia, Zoyer – Francia, Zulia – Italia.

Il tema sviluppato a Parma è stato: “Va Pensiero…” Go Thought dal Nabucco di Giuseppe Verdi”. Un invito a riflettere sulla relazione pacifica e armoniosa tra i popoli, contro ogni forma di violenza fisica e morale e ogni forma di oppressione.

La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo del Comune di Parma, del Teatro Regio, Verdi Off Festival e della Fondazione Cariparma, con il sostegno di Aurora Domus. Vede il patrocinio della Regione Emilia Romagna, di RFI Rete Ferroviaria Italiana. Clash fornitore ufficiale.

(Fonte: Comune.parma.it)