Vincere è bello (e davanti ai reggiani il doppio…)

Quella di Cremona era effettivamente una trasferta che temevo tantissimo: la squadra di Stroppa è composta da una rosa di tutto rispetto e con tantissima esperienza in più di noi, ma nonostante questo siamo riusciti a portarla a casa!

Io, ormai, non ho più aggettivi per descrivere questo periodo. La squadra vola, tutto gira a meraviglia, vi prego non svegliatemi da questo sogno!

Il gol di Hernani è la conferma definitiva del suo reinserimento al 100% a Parma, sia come progetto che nello spogliatoio. Se non ricordassimo la sua assenza degli ultimi due anni sembrerebbe un giocatore che dal Parma non se ne è mai andato. Riportarlo qui, convincerlo del progetto e dargli fiducia è stata una mossa di mercato passata forse un po’ in sordina durante l’estate, ma a distanza di qualche mese si sta rivelando una delle operazioni più azzeccate del mercato estivo.

Tutta la squadra sta aumentando la consapevolezza nei propri mezzi, soprattutto i giovani che, rispetto allo scorso anno, sono letteralmente trasformati. Ognuno con le sue caratteristiche, qualità straordinarie e difetti che vanno via via migliorati. Si attende Mihaila, giocatore che ha dimostrato in passato di avere doti sopra la media, ma che, a causa dei numerosi infortuni, ancora non è riuscito a dimostrare in campo. Arriverà anche lui, ne sono certo.

Grande soddisfazione di giornata ce l’hanno regalata i “cugini” apparsi nella curva grigiorossa, perché vincere è sempre bello, ma farlo davanti ai reggiani vale sempre il doppio.

E ora ci attende un’altra trasferta insidiosissima in laguna…

(Fonte: Stadiotardini.it – BAGOLOZOOM di Claudio Mastellari)