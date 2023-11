Balli e musica etnica: comunità in dialogo

Domenica prossima 12 novembre, all’Auditorium Toscanini in via Cuneo 6, a partire dalle ore 16 si terrà “Balli dal mondo, Comunità in dialogo”, un pomeriggio dedicato alla scoperta di diverse culture attraverso una forma espressiva coinvolgente e divertente come il ballo e la musica etnica. L’evento è organizzato da W4W/Women for Women in collaborazione con numerose associazioni di donne italiane e straniere attive a Parma.

Le comunità che si esibiranno sono tante: dall’India alla Romania, dal Venezuela alla Colombia, dal Perù fino agli Stati Uniti d’America, con un tuffo nel Lindy Hop, la danza swing nata a New York City negli anni venti e trenta del secolo scorso. La rassegna, intervallata da momenti di animazione che coinvolgeranno il pubblico presente, si chiuderà con balli italiani, oscillando tra note emiliane, come il liscio, e le danze di Lucania e Sicilia.

Si tratta di un’iniziativa promossa per rafforzare legami e rapporti di amicizia, nella consapevolezza che il dialogo e il rispetto reciproco sono l’unica strada da percorrere per costruire la pace.

Balli dal mondo, Comunità in dialogo è realizzato col contributo del Comune di Parma ed è organizzato da W4W/Women for Women aps e dal Coordinamento Pari Opportunità CISL Parma e Piacenza, insieme ad Al-Amal, AIDM Donne medico, Donne Algerine a Parma, FIDAPA-BPW Parma, MOICA Parma Donne attive in famiglia e società, Romania chiama Parma, Betania ODV Bologna, SEJUTI Parma India, Soroptimist Parma. Il coordinamento e la regia dell’evento sono affidati all’ASD Balliamo sul mondo.

(Fonte: Comune.parma.it)