Cani, quali sono le razze ideali per gli anziani?

Molti studi riportano che passare del tempo con un cane è un ottimo modo per fare esercizio, socializzare con altre persone e godere dei benefici della compagnia. Aiutano ad abbassare la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, aumentando al contempo la produzione di serotonina. Ma un padrone anziano ha i suoi vantaggi anche per l’amico a 4 zampe! La maggior parte dei pensionati passa molto tempo a casa e, grazie al fatto di non dover sottostare a orari di lavoro, ha il tempo di potersi dedicare a un cane.

L’anziano non si annoierà e così anche il compagno peloso, che potrà passare ore al parco a divertirsi. I cani possono essere scelti di qualsiasi razza, età o taglia. Ci sono alcuni fattori da valutare quando si sceglie un cane da prendere a 70 anni e oltre. Adottare un cane adulto, calmo e addestrato, non un cucciolo super attivo che tende a masticare e mordere, potrebbe essere la scelta ideale per un senior.

Alcuni prediligono razze più piccole, facili da portare in giro o in viaggio e che possono coccolare in grembo; altri amano cani più grandi dal carattere equilibrato e con cui giocare di più. Ma come sempre, per trovare l’abbinamento giusto cane – uomo bisogna tener conto della salute, delle esigenze e dello stile di vita del padrone. Informarsi quanto una determinata razza possa essere impegnativa e richiedere più cure di altre.

Importante conoscere le aspettative di vita del cane, chi si prenderà cura quando non ci sarà più il suo padrone? Se l’anziano è una persona attiva, non avrà problemi a gestire un cane che ha bisogno di tempo per giocare e stare all’aperto. Se invece avesse problemi fisici, alcune razze molto piccole amano fare solo una corsetta in casa e sono più semplici da tenere sotto controllo. I cani piccoli possono spostarsi e viaggiare più facilmente delle razze grandi. Di contro, tranne razze come il carlino e il Boston Terrier, abbaino molto spesso e possono innervosire. L’indole di un cane è influenzata dai geni con cui nasce, ma anche dal modo in cui viene educato.

Tutti i cani possono essere addestrati, ma alcune razze sono più calme di altre. Beagle, Golden Retriever, barboncini, Cavalier King e Bulldog sono tra i cani con un carattere molto docile, anche se ovviamente ogni animale avrà la sua personalità unica. Alcune razze hanno bisogno di essere portate spesso dal toelettatore, lavate e tosate regolarmente, mentre ad altre basta una spazzolata veloce ogni tanto. Meglio dare a un pensionato cani che possa gestire da solo. Tra le razze di cane per anziani migliori ci sono le seguenti:

Boston Terrier: dal carattere dolce e mite. Amano stare seduti tranquilli insieme ai padroni. Non abbaiano molto, perfetti per vivere nei condomini. Hanno un pelo corto e liscio che non richiede grandi cure;

Cavalier King: hanno un’indole tranquilla e sono tra i migliori cani da compagnia. Vanno d’accordo con gli adulti, sono adatti anche ai bambini e possono convivere con altri animali domestici. Attivi, simpatici, giocherelloni, intelligenti e facili da addestrare. Il loro pelo lungo, morbido e bello richiede una regolare pulizia;

Barboncini: gentili e amorevoli si addestrano facilmente, sono ottimi cani da compagnia e si affezionano molto ai padroni. Sentono la necessità di una passeggiatina quotidiana, ma per il resto si accontentano di giocare a casa o stare nella loro cuccia;

Carlini: non hanno bisogno di molto esercizio, non amano il troppo freddo o il troppo caldo, quindi, preferiscono trascorrere molto tempo in casa. Leali e affettuosi, sono molto devoti ai loro proprietari.

I migliori cani per anziani di taglia grande sono: i levrieri calmi, tranquilli e facili da gestire e i Golden Retriever, dolci e amichevoli, fanno molta compagnia. Sono tra le razze che si addestrano più facilmente, le migliori per chi soffre di ansia e depressione.

(Fonte: Paginegialle.it)