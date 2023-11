È ora di svegliarsi. Eccoci all’ennesima emergenza… La Parma allo stremo, il Baganza sull’orlo di una crisi di nervi, gli abitanti di quasi tutti i paesi del parmense in una situazione di emergenza con zone rosse o arancioni. Ma in tutti questi anni, cosa si è fatto di veramente concreto? Da Pizzarotti, che aveva già attraversato la sua alluvione (e che alluvione…) ai parmigiani, che quando sono andati a rivotarlo, neanche se ne ricordavano più, memoria corta, e poi a Guerra: ad oggi ben poco è stato fatto, la tragedia si è sfiorata per un soffio, ma non è ancora detta l’ultima parola. Fare il punto della situazione è davvero drammatico e speriamo che per la prossima emergenza qualcosa si farà. Speriamo, speriamo e speriamo ancora, ma la speranza si sa come è finita…

E veniamo allo scandalo del momento. Soumahoro? come mai fino ad ora nessun politico se n’era accorto? un intreccio di cooperative che sono riuscite a truffare lo stato per la bellezza di quasi cento milioni di Euro senza che nessuno, e dico nessuno, se ne accorgesse… ma poi sarà così veramente? o qualcuno era perfettamente a conoscenza di tutto e non ha mosso un dito poiché ampiamente foraggiato? e il partito per il quale Soumahoro si era candidato? possibile che nessuno sapesse nulla? Certo, in Italia non si è colpevoli fino a giudizio acquisito, ma intanto i buoi sono scappati da un pezzo. E anche ‘sta Meloni, con tutti i suoi casini, tra Santanchè e il pacco di Giambruno, tra i comici russi e le sue elegantissime mise… mai vista così, forse ci vorrebbe un po’ più di autorevolezza; e poi andare a dire proprio ai comici russi che la situazione dell’Ucraina non è proprio ecc. ecc. è stato un autogol molto spiacevole. Ma poi, chi filtra o controlla le telefonate della Premier? Un mammalucco? Mio Dio, cazzata su cazzata, mai una buona notizia, e sì che ne abbiamo un gran bisogno! Speriamo in Sinner. Esseri come Putin, come gli Ayatollah, i terroristi di Hamas, i loro capi, Netanyahu e tanti altri che li circondano… individui così non dovrebbero nemmeno nascere, perché sono portatori di nefandezze e crimini indescrivibili contro l’umanità. Eppure l’umanità intera lo permette. Non credo che l’uomo preso singolarmente sarebbe mai capace di fare quello che fanno insieme.

Marcello Valentino