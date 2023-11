Ilary su Netflix, Totti vuole equilibrio

Non un’intervista su un quotidiano o una fugace chiacchierata in un salotto tv (o una revenge song). Ilary Blasi ha alzato l’asticella del break up mediatico, decidendo di fornire la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti con un documentario Netflix di un’ora e venti minuti e la cronistoria dettagliata dell’addio (e delle corna). In “Unica” non mancano frecciatine all’ex marito (e alla nuova compagna Noemi Bocchi) non solo legate alla presunta infedeltà ma anche all’allergia del marito alla sua carriera televisiva. Come ha reagito l’ex capitano giallorosso alle bordate di Ilary?

Più di un anno dopo è arrivata la risposta di Ilary Blasi all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera l’11 settembre 2022 in cui senza giri di parole accusava l’ex moglie di essere stata la prima nella coppia a tradire e a rompere il patto di fiducia del matrimonio, raccontando poi la faccenda dei Rolex trafugati finita anche sul New York Times.

La vendetta è un piatto che si serve freddo, e dopo un anno di silenzio e senza rumors in merito, è uscito Unica, il j’accuse della conduttrice romana che con il supporto di testimoni, come la madre, le sorelle e le amiche si addentra nel suo POV della fine della sua favola iniziata 20 anni prima e da cui sono nati i figli Cristian, Chanel e Isabel. Blasi racconta del caffè preso con l’amica Alessia a casa di un ragazzo, della scoperta di Francesco e i suoi sensi di colpa, ma nega il tradimento.

Poi entra nel dettaglio della vicenda Noemi, di come inizialmente abbia creduto al marito e non ai giornalisti (raccontando che lui avrebbe giurato davanti a lei e i figli), dell’omertà di Roma che “sapeva” fino all’ammissione: “Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera… era bravo a dire caz****”, sentenzia la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Francesco Totti non ha risposto alle accuse e molto probabilmente non lo farà. Nell’intervista rilasciata a Walter Veltroni a inizio mese, il 47enne aveva espresso il desiderio di cambiare narrativa porgendo un ramoscello d’ulivo alla ex. “Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore”, le parole dell’ex calciatore, “So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”.

(Fonte: Elle.com)