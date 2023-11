Lavoro, i migliori siti dove tovare occasioni

La ricerca di un lavoro non è un’attività semplice. Richiede tempo, dedizione e costanza e può, alle volte, essere frustrante. Per fortuna oggi trovare lavoro è più semplice grazie al web. Internet è infatti pieno di siti di annunci di lavoro, pubblicati da aziende che ricercano figure professionali specifiche. Da qui, la necessità di sapersi destreggiare tra i diversi siti di annunci di lavoro, scovando quali siano i migliori, i più affidabili e i più sicuri. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i migliori siti per trovare lavoro online in Italia e all’estero e alcuni consigli utili per ottimizzare le ricerche e aumentare le possibilità di essere assunti.

Trovare lavoro non è così difficile come si pensa, se si hanno le giuste competenze. Il mondo di Internet aiuta di molto la ricerca, avendo cura di cercare sui migliori siti per trovare il genere di annuncio di lavoro che fa per noi e per le nostre qualifiche professionali. Tuttavia, occorre seguire alcuni accorgimenti per trovare lavoro su Internet. Spesso alcuni – approfittando della situazione e delle buona fede di chi cerca semplicemente un lavoro onesto – propongono lavori poco chiari e ingannevoli su alcuni siti web di annunci di lavoro.

Quindi, come trovare un lavoro su Internet senza incappare nella solita “bufala”? Quali sono i migliori siti Internet su cui cercare il lavoro più adatto a noi? Vediamo di seguito una lista dei siti migliori – selezionati in base alla validità degli annunci e alla facilità di utilizzo della pittaforma – e alcuni consigli per usarli al meglio. Ecco la lista dei migliori siti di annunci di lavoro per riuscire – finalmente – a trovare lavoro su Internet:

1) Infojob.it

È uno dei siti per trovare lavoro più conosciuti. Registrati gratuitamente, inserisci i tuoi dati personali, la provincia in cui ti interessa trovare lavoro e il primo passo è fatto: ora, non serve altro che rimanere sempre aggiornato e pronto ad inviare la tua candidatura quando arriverà l’annuncio di lavoro perfetto per te. Come già detto, il tempismo è essenziale nella vita, ma ancora di più su Internet: su questo sito per trovare lavoro vedrai quante candidature sono già state inviate per lo stesso annuncio, quindi: occhio!

2) Jobrapido.it

Anche Jobrapido.it è un sito molto conosciuto per trovare lavoro. È un vero e proprio motore di ricerca in cui, inserendo delle parole chiave sulla posizione lavorativa da te desiderata e inserendo la provincia in cui vuoi trovare un lavoro, hai come risultato solo gli annunci di lavoro personalizzati, scremando così le richieste di posizioni che non fanno per te.

3) Lavoratorio.it

Questo sito Internet per trovare lavoro è molto simile a Jobrapido, forse con una grafica un po’ più confusa.

4) Monster.it

Su questo sito Internet per trovare lavoro, oltre a poter inserire il proprio curriculum in formato «ricercabile» per le aziende e consultare migliaia di annunci di lavoro, il sito mette a disposizioni interessanti articoli su come scrivere il CV al meglio, come scrivere una lettera di presentazione e molto altro.

5) Subito.it

Subito.it è un’ottimo sito per trovare lavoro. La grafica è molto semplice, il menu dei filtri completo e facile da usare.

6) Indeed.it

Indeed.it è un sito per trovare lavoro online che raccoglie milioni di annunci, è anche questo uno dei siti più conosciuti ed è molto facile da usare.

7) Jobgratis.com

Jobgratis non è soltanto un sito per trovare lavoro, ma anche una piattaforma che raccoglie notizie, articoli, curiosità sul mondo del lavoro, utili all’utente per orientarsi e trovare la sua strada.

8) Helplavoro.it

Su questo sito Internet per trovare lavoro l’utente può cercare offerte di lavoro e presentare la propria candidatura direttamente alle aziende. Inoltre, viene inserito in un importante database dal quale le aziende attingono per contattare i futuri dipendenti. Subito.it, indeed.it, jobgratis.com e helplavoro.it selezionano gli stessi annunci di lavoro da un unico server, quindi fai attenzione a non inviare una doppia candidatura alla stessa azienda.

9) Jobatus

Con 398.022 offerte di lavoro e oltre 9.957 aziende che cercano il candidato ideale, Jobatus è un sito Internet dedicato al lavoro ottimo per chi cerca lavoro.

10) Experteer.it

Experteer è il servizio per lo sviluppo della carriera in Italia e in Europa, specializzato in offerte di lavoro manageriali.

11) BachecaLavoro.com

BachecaLavoro.com è un sito che raccoglie e cataloga tantissime offerte di lavoro e permette di consultare tutti gli annunci di lavoro pubblicati su Internet in moda facile e intuitivo.

12) Bianco Lavoro

Bianco Lavoro è un portale di informazione che raccoglie annunci di offerte di lavoro, ma non solo. Bianco Lavoro è anche un portale ricco di notizie, discussioni e consigli volti a favorire l’occupazione. Anche questo sito web si caratterizza per l’immediatezza e la facilità di utilizzo.

13) Jooble.org

Jooble.org è una piattaforma che raccoglie tantissimi annunci da più di tremila siti dedicati alla ricerca del lavoro. Essendo anche molto facile da usare è un’ottimo modo per risparmiare tempo e trovare tutte le migliori offerte.

14) Almalaurea

Per i neolaureati Almalaurea è una delle migliori opzioni. Si tratta di un consorzio universitario che permette alle aziende di entrare direttamente in contatto con i giovani laureati e offrire loro tantissime opportunità.

15) Jobsora

Jobsora è un portale multinazionale che raccoglie offerte da più di 250 siti. il sito permette di creare un profilo e un proprio CV online e di ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle ultime offerte di lavoro.

16) Trovolavoro

Trovolavoro è un portale dedicato al mondo del lavoro del Corriere della Sera. La particolarità di questo portale è che oltre a raccogliere annunci di lavoro, permette di cercare stage, corsi di formazione, di fare ricerche mirate sulle aziende o sui settori di interesse. Il servizio offerto da Il Corriere della Sera si addice a chi ha qualifiche professionali abbastanza alte e specifiche.

(Fonte: Money.it)