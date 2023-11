Luoghi d’Italia, dove si vive di più?

In Italia ci sono alcune delle zone più longeve d’Europa: si tratta delle Province Autonome di Trento e Bolzano stando ai dati pubblicati da Eurostat. Nella provincia di Trento, per esempio, l’aspettativa di vita per le donne è di 86,7 anni, la seconda più alta di tutto il Vecchio Continente. In testa a questa speciale classifica c’è la Comunidad de Madrid dove la media è di 88,2 anni.

La Provincia Autonoma di Bolzano è una delle prime dieci regioni europee per aspettativa di vita alla nascita degli uomini con una media pari a 81,8 anni. Nel nostro Paese tra le regioni con le aspettative di vita più basse si segnalano la Sicilia e la Campania. I dati forniti da Eurostat mostrano che tutte le regioni italiane si trovano comunque in linea con le medie dei Paesi dell’Unione Europea, rispettivamente 82,9 anni per le donne e 77,2 anni per gli uomini. In generale l’aspettativa di vita nell’UE è aumentata a un ritmo relativamente costante fino al 2019, salvo poi scendere dal 2020, in corrispondenza con la pandemia di Covid-19.

(Fonte: Initalia.virgilio.it)