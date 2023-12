Fidenza, torna Bike to Work

Bike to Work, il progetto che ti incentiva a lasciare a casa l’auto e prendere la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro torna con una nuova edizione, dopo il successo di quelle precedenti. E’ stato infatti pubblicato il bando che consentirà di accedere, fino ad esaurimento delle disponibilità impegnate, agli incentivi economici proporzionali al numero di chilometri “risparmiati” durante l’anno. Al momento della richiesta devono essere soddisfatti diversi requisiti, tra i quali l’essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Fidenza, percorrere almeno un tratto del tragitto, pari a 1 Km, nel territorio comunale e disporre di uno smartphone, con GPS integrato e possibilità di installare l’app sulla quale verrà registrato il percorso effettivo fatto in bicicletta.

Il contributo economico è costituito da una erogazione diretta di denaro e il suo ammontare è pari a 0,20 €/km. Il percorso sarà calcolato in base al chilometraggio che copre il tragitto casa-lavoro ragionevolmente più breve e sicuro e nel caso in cui il tragitto casa-lavoro preveda, in parte, l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico, saranno conteggiati i soli km percorsi effettivamente in bicicletta. Il contributo sarà liquidato “una tantum” a conclusione del bando previsto il 15 novembre 2024 e dopo aver verificato la documentazione riguardante il chilometraggio percorso. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente mediante accesso alla App Wecity© scaricabile gratuitamente dagli online store App Store e Google Play Store.

Successivamente, nella sezione “REGISTRATI” il candidato dovrà creare il proprio account personale che consente di accedere all’area riservata della piattaforma in cui dovrà essere completata la procedura di candidatura. “La vera novità di questa edizione di Bike to Work – spiega l’assessore all’Ambiente Franco Amigoni – è rappresentata dalla partnership che abbiamo sviluppato con l’App Wecity. Se nella primissima fase sperimentale avevamo accettato diversi possibili strumenti di misurazione del percorso effettuato, oggi siamo pronti a fare un passo avanti nella direzione di un progetto più rigoroso e puntuale, questo non con la volontà di rendere più complesso accedere ai contributi, ma piuttosto il contrario: standardizzare e rendere facile e intuitivo aderire all’iniziativa che ha come unico scopo quello di togliere dalle strade il maggior numero di automobili private oltre a insegnare ognuno di noi a d adottare stili di vita più salutari e amici dell’ambiente”.

E’ possibile chiedere chiarimenti o informazioni inerenti il presente bando con le seguenti modalità:

invio tramite mail all’indirizzo: ambienteverde@comune.fidenza.pr.it;

telefonando ai seguenti numeri: 0524517283 – 0524517274 – 0524517265;

Per informazioni in merito all’uso e al funzionamento dell’app Wecity© rivolgersi a: help@wecity.it indicando nell’oggetto della richiesta “Bike To Work Fidenza 2023” oppure whatsapp +39 3773506646.

(Fonte: Comune.fidenza.pr.it)