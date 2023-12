Natale A-Mici Cani: una foto con il tuo 4 zampe

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento che L’Assessorato alla Tutela della Vita degli Animali del Comune di Parma guidato dal Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto, dedicato ai tanti proprietari che si prendono cura e impegnano il proprio tempo per i loro amici animali di casa.

Oggi, giovedì 21 dicembre, dalle 15.30 alle 19.00 auguri di Natale sotto l’Albero in piazza Garibaldi: una foto natalizia con i vostri compagni di vita, per essere testimonial della edizione invernale della nostra campagna in #IONONTIABBANDONO.

Come ogni anno le foto diventeranno la copertina per un giorno della nostra pagina facebook “Canile Municipale di Parma Lilli e il Vagabondo” , oltre ad essere componente fondamentale di una galleria fotografica creata per sensibilizzare al rispetto per gli animali, perchè solo INSIEME possiamo testimoniare la gioia di quanto sia speciale condividere la vita con gli animali.

“Anche quest’anno desideriamo ringraziare i nostri concittadini per l’affetto, la dedizione e la sensibilità dimostrata nell’adozione di un animale – sottolinea il Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto. In questo Natale 2023 vogliamo nuovamente ritrovarci sotto l’albero, al centro della nostra splendida piazza Garibaldi, per sottolineare la centralità che gli animali hanno nel nostro quotidiano, rinnovando la testimonianza di quanto sia importante avere un animale in famiglia e prendersene cura. La manifestazione del 21, sotto l’albero di Natale, sarà l’occasione per uno scambio di auguri molto sentito, dopo la recente inaugurazione del PET CORNER, aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Anche quest’anno ci accompagnerà negli auguri la presenza dell’Ambulanza Veterinaria dell’Assistenza Pubblica di Parma, progetto da noi non solo condiviso ma assolutamente sostenuto e che con noi vive la vita del Canile e del Gattile quotidianamente, supportando le tante situazioni di emergenza con generosità e dedizione”.

Chi non potesse partecipare ma volesse comunque essere protagonista della campagna Natalizia 2023 #IONONTIABBANDONO, può inviare le foto con i propri A-Mici Cani a: benessereanimale@comune.parma.it o direttamente sulla pagina Facebook con messaggio diretto.

“Si tratta di un appuntamento ormai divenuto tradizione natalizia che da anni organizziamo per abbracciare virtualmente tutte le persone che amano e condividono la propria vita con gli animali – sottolinea la Dirigente del Settore Avvocato Donatella Signifredi. “il nostro Servizio lavora con passione, cercando ogni giorno di migliorare la qualità della vita degli animali nella nostra città. Siamo supportati da associazioni e da volontari che ci affiancano nella cura e nella diffusione di una cultura che prevede la centralità del rispetto della vita in sé. Con questo appuntamento vogliamo dire grazie e augurare un Buon Natale a tutti, sperando che ci sia presto, anche per i meno fortunati che sono tuttora in canile e in gattile, una famiglia che se ne prenda cura, alla quale senza dubbio daranno affetto incondizionato”.

