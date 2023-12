La corsa dei Babbi Natale invade Parma

Continuano le iniziative di Borgo del Gallo: una cinquantina di partecipanti ha sfilato per le vie del centro di Parma. Hanno diffuso lo spirito natalizio e la gioia di stare insieme i Babbi Natale che domenica mattina 17 dicembre hanno sfilato lungo le vie del centro storico, protagonisti della street parade di Italia Runners in calendario tra le iniziative promosse per la riqualificazione di Borgo del Gallo.

La camminata di due chilometri, ha preso il via da Piazzale San Bartolomeo, punto di ritrovo dove i partecipanti hanno indossato il costume di Santa Claus e il pettorale, per poi iniziare un percorso che ha attraversato le vie principali, da Strada Garibaldi a Piazza Duomo, da Strada della Repubblica a via Farini, da Piazza Garibaldi a Strada Mazzini per poi tornare in Borgo del Gallo.

E’ stata una mattinata di festa, in attesa del Natale, che ha coinvolto persone di tutte le età.

(Fonte: Gazzettadellemilia.it)