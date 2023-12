Parma, messe a dimora 66 nuove piante

Sono 66 le nuove piante messe a dimora dal Comune di Parma, ufficio manutenzione e gestione del verde, nel corso dei mesi di novembre e dicembre.

Per la precisione, 22 ippocastani sono stati collocati in viale Martiri della Libertà (Stradone), 18 tigli in viale Rustici, 7 bagolari e 2 cipressi in via Montanara, due platani in via Langhirano, 3 pioppi in piazza della Pace, 8 Ginkgo biloba nell’area verde di via Zacconi ed altri 4 bagolari in via Pizzaferri.

Le piantumazioni riprenderanno con il periodo primaverile, con la messa a dimora di altre 60 piante.

(Fonte: Comune.parma.it)