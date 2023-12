Tenta di rubare zaino e profumi: arrestato

Tentato furto in via Mazzini, ma viene fermato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale. L’uomo ha cercato di impossessarsi di uno zaino e di alcuni profumi ma è stato intercettato da un addetto alla sicurezza del negozio che lo ha fermato. Per sfuggire ai controlli, il ladro gli ha morso una mano ed ha tentato di fuggire.

Grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia Locale, è stato bloccato e trasportato al comando di via del Taglio per gli accertamenti del caso. È emerso che lo stesso era gravato da diversi precedenti penali e non in regola sul territorio nazionale, senza permesso di soggiorno.

È stato quindi arrestato per i reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate e denunciato per permanenza irregolare sul territorio nazionale. Nell’udienza tenutasi in tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere.

(Fonte: Comune.parma.it)