Dopo l’exploit di vendite nel 2022, Peugeot 208 si è confermata tra le auto più vendute in Europa anche nel 2023, in particolare la vettura più acquistata in assoluto del gruppo Stellantis. Il design, la maneggevolezza, i consumi e l’agevole guidabilità sono alla base del successo conseguito dall’ambita utilitaria della casa del Leone.

A Parma i nuovi modelli della 208 abitano presso la sede ufficiale Peugeot “Fratelli Davighi”, punto di riferimento nella città Ducale da oltre cinquant’anni. Attualmente i punti vendita sono ubicati in via Reggio (storica concessionaria), in via Emilia Ovest (usato e km 0) e a Casalmaggiore in via Galluzzi (outlet usato). Da segnalare anche l’Autocarrozzeria Davighi in Via Ugolotti 1 (PR).

Si tratta di un’azienda a conduzione familiare cresciuta nel tempo, una storia iniziata da un’idea imprenditoriale di Ennio Davighi, nel lontano 1953, poi ulteriormente sviluppata dai figli Gianni e Claudio, che hanno contribuito all’espansione del progetto, fino ad arrivare ai giorni nostri con l’ultima generazione guidata da Sandro. Insomma, una storia lunga quanto una vita, del resto… Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

Stefano Massari