Raccolta rifiuti, nuove ecoisole in centro storico

Nel Centro Storico del Comune di Parma, l’offerta di stazioni ecologiche viene potenziata con l’installazione di 6 nuove ecoisole, a complemento delle attuali 5 mini-ecostation già operative. Queste ecoisole, concordate con ATERSIR e Iren Ambiente Parma, sono parte integrante del nuovo pacchetto di presidi per la gestione dei rifiuti in ambito provinciale e saranno posizionate in punti strategici del Centro Storico: P.le Serventi, P.le Matteotti, P.le Salvo D’Acquisto, Borgo XX Marzo, P.le Boito, Via Oberdan.

Caratterizzate da un’apertura controllata per la raccolta del rifiuto indifferenziato, le ecoisole sono dotate di una bocca di conferimento apribile grazie a un lettore di ecocard per il riconoscimento dell’utente. Le aree designate per la posa sono videosorvegliate, garantendo maggiore controllo e sicurezza contro usi impropri e abbandono di rifiuti.

Le nuove ecoisole, di colore grigio con un design neutro e leggero, contribuiranno a ridurre le esposizioni di bidoncini domiciliari per il rifiuto indifferenziato, offrendo flessibilità e accesso a utenze domestiche e non domestiche del Comune di Parma. Le relative ecocard sono state consegnate alle utenze del centro (zona 0 ed 1) tra dicembre 2023 e gennaio 2024. La gestione delle ecoisole includerà la vuotatura in base al grado di riempimento, svolta dallo stesso personale e con gli stessi mezzi impiegati per gli ordinari turni di raccolta porta a porta. Saranno soggette a pulizia programmata e lavaggi periodici per garantirne condizioni di igiene ottimali in ogni momento.

“Con la posa di questi contenitori intelligenti, viene data ai residenti in Centro Storico un ulteriore strumento per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Ora il servizio è omogeneo su tutto il territorio, comodo e flessibile, grazie alle nuove ecoisole disponibili 24 ore su 24” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma.

(Fonte: Comune.parma.it)