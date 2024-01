Scoop inaspettato: Gemma e Guè Pequeno

Il 2024 si apre con il flirt più inatteso, quello tra Vera Gemma e Guè Pequeno. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi in uscita giovedì, infatti, l’attrice romana e il rapper milanese sarebbero sempre più vicini. Dopo un lungo corteggiamento online la coppia si sarebbe incontrata e tra i due sarebbe già scattato qualcosa, forse anche intimo. Vera Gemma ha veramente trovato “l’uomo della sua vita” come aveva promesso dopo aperto le “audizioni”?

Dopo la delusione Annalisa (in tanti avevano visto un corteggiamento a distanza nei confronti della cantante, poi sposatasi la scorsa estate), il 2024 di Guè Pequeno è iniziato subito da protagonista di quello che forse è uno degli scoop più inaspettati. Come rivelato dal settimanale Oggi, infatti, il rapper milanese classe 1980 sarebbe al centro di un inatteso flirt con Vera Gemma. La differenza di età tra i due (l’attrice romana ha dieci anni in più) non sarebbe infatti stato un problema e Guè avrebbe superato i “provini” di Vera Gemma. La figlia del compianto Giuliano Gemma aveva infatti parlato di “audizioni aperte per trovare l’uomo della mia vita” a Silvia Toffanin, durante la sua ultima ospitata a Verissimo su Canale 5. Stando a quanto riportato dal prossimo numero di Oggi, in uscita questo giovedì – a quanto pare – Cosimo Fini in arte Guè avrebbe raccolto questo invito e avrebbe fatto breccia nel cuore dell’attrice, vincitrice del Premio Orizzonti come miglior interpretazione femminile alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2022 (come protagonista del film Vera, dedicato alla sua storia e candidato agli Oscar) e candidata a essere opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Se dovesse essere confermato, il flirt tra Vera Gemma e Guè Pequeno sarebbe il primo a sbocciare in questo 2024 e – stando a quanto ipotizzato dal sito Dagospia – tra i due vip ci sarebbe già stato qualcosa, forse di intimo. Dopo un lungo corteggiamento social del rapper iniziato quattro mesi fa, infatti, Vera e Cosimo si sarebbero incontrati pochi giorni fa, “in un incontro ad alta temperatura”. Vera Gemma è tra le protagoniste del prossimo film di Abel Ferrara al fianco di Asia Argento, ma chissà che quest’anno non sia pieno di sorprese.

