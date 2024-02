Ilary con Bastian e le figlie

Ilary Blasi subito dopo la presentazione a Milano del suo libro, Che stupida, il 31 gennaio, è volata via dall’Italia. Destinazione Disneyland Paris. La conduttrice si è concessa un’altra vacanza, un weekend al parco di divertimenti più famoso d’Europa insieme alle due figlie, Chanel, 16 anni, e Isabel, 7. Non è stato un viaggio solo ‘per donne’. Con la conduttrice 42enne e le due ragazze c’era anche il fidanzato della 42enne, Bastian Muller. La foto a quattro condivisa dall’ex Letterina li mostra felici e contenti insieme.

Sul profilo social di Ilary, dopo tanti scatti e video in cui lei e le figlie si fanno vedere gioiose e contente nella capitale di Francia, arriva anche la ‘foto di famiglia’ in cui c’è il tedesco 36enne accanto a loro tre. Bastian sorride felice. Il popolo del web però non può non notare un piccolo particolare: a fine settembre 2021 accanto alla Blasi nello stesso luogo c’era un altro ‘principe’, Francesco Totti.

A quel tempo tra Ilary e il 47enne le cose già si erano fortemente incrinate. Il viaggio a Disneyland Paris con Isabel era forse un modo per cercare di ritrovare la sintonia di un tempo e salvare il salvabile. La Blasi e Totti non ci sono riusciti e la loro unione, poco dopo, è naufragata definitivamente, tra il clamore mediatico generale, condito da interviste, dispetti, docufilm e, ultimo atto, un libro ‘scottante’.

A distanza di tempo la presentatrice torna ‘sul luogo del delitto’ con Muller, che ora fa parte della sua vita. Chanel e Isabel sembrano avere un ottimo rapporto con l’imprenditore che nessuno ha mai sentito dire nemmeno una parola. Qualche giorno insieme tra giochi e risate. Per poi salutarsi di nuovo. Bastian fa il pendolare tra Francoforte e Roma. Poi ci sono i continui viaggi in giro per il mondo, in una relazione che non si sa ancora dove porterà la romana, ma che, come ha specificato lei stessa, la fa stare bene.

