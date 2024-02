Nuova Peugeot 308, scoprila in concessionaria

Continua la rassegna delle nuove Peugeot in vendita presso la concessionaria ufficiale di Parma “Fratelli Davighi”. Dopo aver focalizzato sulla 208, in questa puntata è in primo piano sua sorella maggiore, ovverosia la nuova 308 in tutte le sue varianti: oltre alla tradizionale berlina e station wagon, è disponibile l’immancabile versione elettrica, figlia del mercato attuale dell’auto sempre più ecocompatibile. Per i dettagli relativi alla meccanica, al desgin e allo stile rinnovato si consiglia di testare con mano presso la concessionaria ufficiale f.lli Davighi in via Reggio a Parma.

Anticipiamo soltanto due chicche tecnologiche fra i vari comfort garantiti da Peugeot: per un buon profumo dell’abitacolo il classico Arbre Magique non serve più: la nuova 308 offre il dispositivo “Clean Cabin”, un sistema che filtra e pulisce l’aria per mantenere i tuoi interni sempre accoglienti e aromatizzati. Nella versione 100% elettrica della 308 è inoltre compresa nel prezzo la colonnina di ricarica da installare comodamente al muro del garage, senza più dipendere dalle stazioni di rifornimento energetico presenti sul territorio. Per chi volesse verificare tutte le novità dei modelli 308 entrando nel fantastico mondo della casa del Leone, si sa… PEUGEOT, a Parma, è da sempre DAVIGHI.

Stefano Massari