Quali cibi evitare prima del volo?

Prepararsi per un viaggio in aereo richiede molta pianificazione, compreso il pasto prima del volo. Tuttavia, non tutti gli alimenti sono adatti per consumare prima di salire a bordo di un aereo. Alcuni cibi possono causare disagio durante il volo, mentre altri possono addirittura compromettere la nostra esperienza di viaggio. Questo perché ciò che consumiamo prima dell’imbarco può influenzare in modo significativo la nostra esperienza a bordo. E a volte è in peggio. Stiamo parlando di affrontare il disagio del gonfiore, del gas in eccesso o del bisogno urgente di andare in bagno a 30.000 piedi sopra il suolo, non uno scenario ideale per i viaggi.

Il problema del cibo in questo caso è legato da un lato al mal di viaggio, a quella nausea dovuta ai traballamenti dell’aereo, dall’altro a cercare di non assumere cibi troppo grassi. Per il primo problema, se non si soffre di alcun fastidio si può mangiare, viceversa meglio saltare il pasto, se il viaggio è breve, o mangiare qualcosa di secco come pane o cracker, e ovviamente evitare i cibi grassi e di difficile digestione, e anche troppi liquidi. Ecco una lista dei cibi peggiori da mangiare prima di volare e suggerimenti su cosa evitare per garantire un viaggio più confortevole.

I cibi piccanti possono causare disagio gastrico e bruciore di stomaco, specialmente durante un volo. Questi alimenti possono aumentare l’acidità dello stomaco e causare sensazioni di bruciore, che possono essere particolarmente fastidiose quando sei confinato in uno spazio ristretto come un aereo. Evitare cibi come curry, peperoncini e salsa piccante prima di volare per evitare fastidi gastrici durante il viaggio. Le bevande gassate come soda e cola possono causare gonfiore e gas durante il volo. L’alta pressione nell’aria della cabina dell’aereo può aumentare la sensazione di gonfiore e causare disagio addominale. Inoltre, il gas presente nelle bevande gassate può portare a sensazioni di gonfiore e flatulenza, che possono essere imbarazzanti durante il volo. Optare per bevande non gassate come acqua o tè prima di salire a bordo dell’aereo.

I cibi ad alto contenuto di sodio, come cibi pronti, snack salati e cibi fast food, possono causare ritenzione idrica e gonfiore. Durante il volo, la ritenzione idrica può essere accentuata dall’essere seduti per lunghi periodi di tempo e dall’aria secca della cabina dell’aereo. Ridurre il consumo di cibi ad alto contenuto di sodio prima del volo per evitare il gonfiore e il disagio associati. I latticini come formaggi, latte e gelato possono essere difficili da digerire per alcune persone e possono causare gas e disagio addominale. Inoltre, molte persone possono essere intolleranti al lattosio, il che può portare a sintomi come gonfiore e diarrea. Evitare i latticini prima di volare per evitare problemi digestivi durante il viaggio.

Anche se le fibre sono importanti per una dieta sana, consumare troppe fibre prima del volo può causare gas e gonfiore. I cibi ad alto contenuto di fibre come legumi, broccoli e cereali integrali possono richiedere più tempo per essere digeriti e possono causare disagio addominale durante il volo. Limitare il consumo di cibi ad alto contenuto di fibre prima del volo per evitare problemi digestivi. Alcuni alimenti sono noti per causare gas e flatulenza, il che può essere particolarmente imbarazzante durante un volo. Evitare cibi come fagioli, cavoli e cipolle prima del volo per evitare situazioni imbarazzanti a bordo dell’aereo. Optare per cibi più leggeri e facili da digerire per un viaggio più confortevole.

I cibi fritti e ad alto contenuto di grassi possono essere difficili da digerire e possono causare sensazioni di pesantezza e disagio dopo il consumo. Durante il volo, quando siamo seduti per lunghi periodi di tempo, evitare i cibi fritti e grassi che possono appesantire lo stomaco e causare disagio. Scegliere piuttosto opzioni più leggere e nutrienti per un viaggio più confortevole. Scegliere il pasto giusto prima di volare può fare la differenza tra un viaggio confortevole e uno stressante. Evitare cibi piccanti, gassati, ad alto contenuto di sodio, latticini, fibre, cibi noti per causare gas e cibi fritti e grassi per ridurre il rischio di disagio durante il volo. Optare per cibi leggeri, facili da digerire e idratanti per un viaggio più piacevole e senza problemi.

