Nuova Peugeot e-2008, niente bollo e parcheggio gratis

Eccoci con la terza puntata sui modelli Peugeot del 2024, che stavolta mette in evidenza le novità della 2008, un’ampia gamma ricca di versioni a seconda del motore e degli allestimenti. Colpisce subito il nuovo restyling ideato per l’occasione, con la sua identità felina e al contempo tecnologica, in perfetto stile Casa del Leone: un look sempre più SUV, col nuovo logo Peugeot che risalta fra i LED dei tre artigli caratteristici.

Per credere all’impatto estetico della nuova 2008, che sfoggia un abitacolo non meno di classe rispetto all’eleganza della carrozzeria, basta recarsi presso la storica concessionaria ufficiale “Fratelli Davighi”, che si può visitare a Parma in via Reggio 31/A.

Tra le numerose varianti della nuova 2008, spiccano le peculiarità del modello elettrico, che dispone di un motore con 156 cavalli di potenza; inoltre, grazie ad una batteria speciale, vanta un’autonomia pari a 406 km nel tratto misto e 576 km in quello urbano. Le altre particolarità della nuova 2008 elettrica risultano dei veri e propri incentivi d’acquisto: non è soggetta al pagamento del bollo, può liberamente accedere alla ZTL e sostare gratuitamente nei parcheggi a strisce blu.

Per tutti coloro che credono all’importanza dello sviluppo sostenibile e alle potenzialità dei veicoli elettrici, Peugeot – a Parma – è da dempre Davighi.

Stefano Massari