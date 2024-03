Salute dei capelli, cosa mangiare per migliorarla

Qui di seguito trovate i superfood raccomandati da Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya, per giocare d’anticipo e assicurarvi capelli sani, vitali e pronti per risplendere (anche) in primavera. Prendete nota.

Salmone

Pesce ricco di proteine, vitamina D e acidi grassi essenziali (omega-3), che favoriscono la corretta crescita dei capelli e lo sviluppo delle membrane cellulari, rinforzando al contempo il cuoio capelluto.

Lenticchie

Proteine di origine vegetale, ad alto contenuto di zinco, magnesio e biotina, che aiuta a migliorare la salute dei capelli.

Riso

È consigliabile scegliere le varietà con il colore più scuro possibile, come il basmati, l’integrale o il parboiled, poiché contengono un elevato livello di vitamina B, utile per stimolare la crescita cellulare e rendere le cellule dei capelli più forti e più grandi.

Uova

Sono una fonte di proteine ad alto valore biologico e ricche di biotina. Rappresentano quindi un alimento essenziale perché la biotina stimola la crescita di capelli più forti e sani.

Carote

Il loro principale vantaggio è il carotene, un nutriente che favorisce la salute della pelle e delle membrane tissutali. Maggiore è la sua incidenza nell’organismo, migliore sarà la capacità di prevenire la forfora e la caduta dei capelli.

Spinaci

Forniscono una grande quantità di sostanze nutritive come vitamina A e C, zinco, magnesio e ferro, quest’ultimo particolarmente importante per la salute dei capelli femminili.

Avena

Molto ricca di vitamina B e zinco, risulta benefica soprattutto per il suo contenuto di silicio, componente fondamentale della cheratina, nutriente fondamentale dello scheletro dei nostri capelli.

Avocado

Ottima fonte di vitamina E, la cui integrazione è direttamente proporzionale a una buona salute dei capelli, l’avocado è essenziale per avere capelli sani e forti. Questo alimento è inoltre ricco di acidi grassi essenziali che stimolano la crescita cellulare (ovvero delle cellule dell’unità follicolare) e garantiscono una produzione di capelli più efficace e sana.

Noci

Sono ricche di vitamina E, vitamina B, zinco e acidi grassi essenziali, tutti elementi fondamentali per una crescita sana dei capelli. Grazie al loro potere antinfiammatorio e alla capacità di protezione cardiovascolare, le noci sono sicuramente un alimento importante da includere nella dieta.

Alimenti come ostriche, fagioli, pesce e carne sono a loro volta essenziali in una dieta equilibrata, soprattutto quando insorgono problemi che possono pregiudicare la salute dei capelli. Tuttavia, può capitare che in alcuni periodi della vita particolarmente complicati, stressanti o quando non si riesce a seguire un regime dietetico pro-hair, sia necessario ricorrere all’assunzione di integratori mirati, che grazie alla loro formulazione possano contribuire a ridare forza a una chioma spenta e sfibrata

