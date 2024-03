Sanità Parma, possibilità esenzione ticket

A partire dallo scorso 1 di marzo è possibile richiedere l’esenzione al ticket sanitario per indigenza. L’esenzione al ticket sanitario è destinata a nuclei familiari o persone singole in condizioni di disagio economico-sociale, al fine di fornire un sostegno nel pagamento per visite specialistiche ed esami diagnostici presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nel territorio di Parma.

Le domande potranno essere presentate online, tramite SPID, entro il 30 novembre 2024. I requisiti per poter presentare richiesta di esenzione includono essere residenti nel Comune di Parma e possedere: iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o un regolare titolo di soggiorno, un ISEE del nucleo familiare non superiore a €7.500,00, un patrimonio mobiliare e immobiliare entro determinati limiti di valore, e non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi precedenti (ad eccezione di quelli per cui è prevista agevolazione fiscale per persone con disabilità).

“Il Comune di Parma si impegna ogni anno ad offrire un supporto ai cittadini residenti che si trovino in situazioni di particolare fragilità socio—economiche e che non beneficino di altre tipologie di esenzioni, stanziando contributi finalizzati a coprire integralmente le spese per l’effettuazione di prestazioni sanitarie. Si tratta di un investimento strategico per garantire l’accesso a un diritto fondamentale come quello alla salute alla cittadinanza” commenta Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali.

L’esenzione concessa avrà validità annuale fino al 31 dicembre 2024 e sarà rinnovabile per l’anno successivo fino alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico, salvo diversi disposti regolamentari e normativi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Contact Center al numero tel. 0521 40521, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00; oppure consultare il sito: https://www.servizi.comune.parma.it

