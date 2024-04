“Fratelli Davighi”, auto usate: il passaggio è gratuito

La concessionaria ufficiale Peugeot e DR Automobiles “Fratelli Davighi SRL” accontenta praticamente tutti: non vende soltanto auto nuove o a km 0: presso i loro punti vendita puoi anche trovare l’usato garantito che stai cercando, naturalmente con chilometraggio certificato. Ogni vettura di seconda mano che vedrai esposta (non solo Peugeot o DR) è stata attentamente controllata e selezionata allo scopo di assicurare la cosiddetta qualità “come nuova” e prestazioni sempre ottimali.

Per visionare le migliori occasioni del parco auto usate di Davighi hai due possibilità: puoi visitare la sede di Parma in via Emilia Ovest 105 (aperta da lunedì a venerdì secondo i seguenti orari: 08,30-12,30 e 14,30-19,30, mentre il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19), oppure la sede di Casalmaggiore (CR) in via Galluzzi 6 (aperta da lunedì a venerdì secondo i seguenti orari: 08,30-12,30 e 14,30-19,30, mentre il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19).

L’offerta speciale che ti aspetta dai Fratelli Davighi riguarda la compilazione dei documenti per poterti finalmente impossessare dell’auto usata che hai scelto: praticamente non dovrai preoccupartene, il passaggio è gratuito! In un mercato dell’auto sempre più complesso e variegato, in cui puoi scegliere anche vetture elettriche o ibride (se non “tradizionali”) fra una vasta gamma di modelli nuovi, a km 0 oppure di seconda mano, il tuo punto di riferimento è… beh, ormai è chiaro: Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

