“Fratelli Davighi”, vetture a km 0: disponibili entro 48 ore

Come abbiamo già sottolineato negli articoli precedenti, la “F.lli Davighi” è storicamente legata a Parma come concessionaria Peugeot, tuttavia, soprattutto negli ultimi tempi, l’azienda si è ulteriormente espansa andando oltre il marchio della Casa del Leone. La notizia più recente è la prestigiosa concessione per la vendita delle “DR Automobiles”, ma non è finita qui: sono infatti tanti altri i servizi offerti alla clientela, fra cui il noleggio a lungo termine, la riparazione delle carrozzerie (a Parma in via Cantoni), un ricco assortimento outlet a Casalmaggiore e infine un parco auto per le vetture a chilometri trascurabili.

In questo capitolo della saga Davighi approfondiremo proprio il discorso sulla sede di Parma in via Emilia Ovest 105, dove sono esposti svariati modelli a km 0. Occorre subito specificare che le km 0 presenti presso l’autosalone Davighi non sono auto aziendali oppure auto usate a tutti gli effetti, quindi con chilometraggi importanti, bensì vetture esclusivamente utilizzate per l’esposizione o per i test drive prenotati dai clienti: il dato fondamentale è che non superano mai i 100 km percorsi. Il discorso dell’usato, dell’usato vero e proprio, è un ulteriore servizio prestato da Davighi, ma questa – come si di dice – è un’altra storia.

Ritornando alle km 0, un altro aspetto interessante riguarda la tempistica di ritiro: le vetture sono infatti disponibili in meno di 48 ore (poiché già targate) ed hanno una garanzia minima di 12 mesi. Per chi volesse pertanto un’auto come nuova, già immatricolata e dal costo particolarmente appetibile, Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

Stefano Massari