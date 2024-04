“La Storia Siamo Noi”, le memorie sul tuo cellulare

È stato inaugurato al Cimitero monumentale di Parma “La Storia Siamo Noi. Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare”, un progetto del Comune di Parma e di ADE s.p.a. che, grazie alla collaborazione di cittadine e di cittadini di Parma, ha raccolto in podcast (registrazioni audio) i racconti delle vite di persone della città che ora riposano nel cimitero. Erano presenti Caterina Bonetti, assessora con delega ai Servizi cimiteriali, Marianna Alati, responsabile Ufficio Relazioni col Pubblico di ADE spa, Paola Greci, curatrice del progetto e le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al progetto.

“Oggi presentiamo un progetto molto importante per la valorizzazione della memoria cittadina e del cimitero monumentale della Villetta – ha dichiarato l’Assessora Bonetti – Come Settore Biblioteche abbiamo sostenuto in questi anni progetti dedicati al recupero del patrimonio di ricordi privati – immagini, filmati, racconti – delle famiglie della nostra città e oggi il percorso si arricchisce con questi Podcast che permetteranno ai visitatori del cimitero di scoprire straordinarie storie di vita comune. Il progetto si inserisce negli obiettivi dell’amministrazione di valorizzazione del patrimonio cimiteriale e sono molto felice che le attività siano state portate avanti dalle scuole, per un ideale passaggio di testimone nella memoria condivisa e per avvicinare anche i ragazzi a uno spazio poco conosciuto come quello del cimitero monumentale”.

Il progetto nasce per raccontare e non dimenticare le storie di alcuni cittadini e cittadine di Parma che ora riposano al Cimitero monumentale della Villetta, nella consapevolezza che la storia locale è fatta anche delle tante vite di coloro che hanno vissuto in città: aneddoti e vicende che contribuiscono a costruire la memoria collettiva della nostra comunità e a tramandarla alle nuove generazioni.

Lo scorso anno il Comune di Parma ha pubblicato un avviso per invitare cittadine e cittadini a inviare testimonianze, racconti, ritratti di amici e familiari sepolti al cimitero monumentale della Villetta. Dieci di queste storie sono diventate dei podcast, ovvero delle registrazioni da ascoltare sul cellulare.

Gli studenti di dieci classi delle Scuole Superiori di Parma, grazie a un corso di formazione di podcast, hanno sviluppato i testi, adattandoli per essere raccontati a voce ed ascoltati. Alcune studentesse e alcuni studenti, inoltre, sono diventati anche i narratori di questi podcast.

I podcast si possono ascoltare direttamente al Cimitero monumentale della Villetta, inquadrando col cellulare i QR code (un codice a barre bidimensionale) sulle targhe che si trovano lungo un percorso nel camposanto e che è illustrato da una mappa (in allegato). I podcast si possono ascoltare anche sulla piattaforma Spotify.

“La Storia Siamo Noi. Le memorie dei parmigiani sul tuo cellulare” è un progetto del Comune di Parma e di ADE spa, realizzato in collaborazione con le Biblioteche di Parma, Scuole Superiori di Parma ed Echo Podacsting e Podschool, a cura di Paola Greci dell’Associazione culturale ECHO – Education Culture Human Oxygen.

Maggiori info sulla pagina dedicata sul sito di ADE.

(Fonte: Comune.parma.it)