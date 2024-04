Massari parteciperà alla Festa in ricordo di Papisca

Il Presidente della Provincia Andrea Massari parteciperà, sabato 10 settembre, alla gioiosa Marcia dei diritti umani: per circa 4,5 km da Pellegrino alla frazione di Mariano accompagnata da canti e balli, in ricordo del prof. Antonio Papisca, per anni punto di riferimento internazionale per i diritti umani.

L’iniziativa rientra nell’ambito della “Festa della Pace” promossa da Comune di Pellegrino, Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università di Padova, Tavola della Pace che gestisce la Marcia Perugia – Assisi. Ha il supporto di: Forum Solidarietà di Parma, Amnesty International, Rete nazionale delle Scuole di pace, Rete italiana delle Università per la pace, Coordinamento Nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani, Casa della Pace di Parma, e gode del patrocinio di Regione Emilia – Romagna, Provincia di Parma e Università di Parma. La sostengono: Regione Emilie – Romagna, Montagna 2000, Iren, Fondazione Monteparma, Banca Etica.

“In questo momento è quanto mai di attualità parlare di pace e di diritti umani, che vanno messi al centro delle nostre politiche – afferma il Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari – perciò ben volentieri aderiamo a questa iniziativa, che vuole portare avanti l’opera e i valori di un nostro illustre conterraneo.”

“Troppo spesso questi grandi valori vengono dati per scontati, mentre vediamo sempre più quanto siano centrali per le nostre vite – sottolinea il Sindaco di Pellegrino Alberto Canepari – Li vogliamo riportare all’attenzione con una camminata sui sentieri del nostro appennino, legata ad una bella festa con musica e la partecipazione di cittadini ed istituzioni.”

IL PROGRAMMA

La marcia partirà alle 10 di sabato 10 settembre dal campo sportivo di Pellegrino e da li si andrà a Mariano dove si arriverà dopo una marcia di 4,5 km della durata di circa un’ora, e vi si scoprirà la targa dedicata al Prof. Papisca, con i discorsi istituzionali.

Dopo il pranzo, organizzato dall’Associazione Amici di Mariano, la festa continuerà nel pomeriggio con un programma di intrattenimento musicale con i Me Pek e Barba e Tupamaros. L’evento è gratuito.

BIOGRAFIA DEL PROF. PAPISCA

Nativo di Mariano di Pellegrino, percorse rapidamente le tappe della carriera accademica, da Parma a Catania, poi a Padova nel 1978, dove fu docente di Relazioni internazionali, nella facoltà di Scienze politiche, Facoltà di cui fu preside dal 1980 al 1983, poi Professore emerito. Fondatore nel 1982 del primo Centro universitario per i Diritti Umani in Europa, che ora ha 41 Università partner, autore di numerosi saggi, ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il titolo di professore Jean Monnet ad honorem dalla Commissione europea; nel 1999 l’Unesco gli attribuisce la cattedra di Diritti umani, democrazia e pace, quale riconoscimento per il suo straordinario impegno. A lui si deve anche la nascita del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e il gran lavoro che portò alla Dichiarazione dell’ONU sul Diritto alla pace del 2016. E’ scomparso nel 2017 a 80 anni.

Ufficio Stampa Provincia di Parma