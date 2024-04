Weekend della vista, il 13 e 14 aprile a Parma

Sabato 13 aprile e domenica 14 aprile, dalle 9 alle 18, in piazza Garibaldi si svolgerà la 5a edizione del “Weekend della vista”, l’iniziativa promossa da Lions Club Parma Farnese e Lions Club di Parma e provincia, in collaborazione con Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Università di Parma, Croce Rossa e con il sostegno del Comune di Parma.

Nei gazebo posizionati in piazza Garibaldi, che ospiteranno le apparecchiature professionali per il controllo della vista fornite da Federottica, oculisti e ortottisti saranno a disposizione, durante tutta la giornata, per effettuare visite gratuite a tutti i cittadini, aderendo così alla campagna di prevenzione delle malattie della vista, tema molto caro al Lions Club International i cui soci sono appunto detti “cavalieri della vista”.

Nelle stesse giornate sarà possibile anche lasciare, negli appositi contenitori posizionati in piazza, gli occhiali usati che saranno sistemati e sterilizzati per poi essere donati a chi non può permettersi degli occhiali nuovi.

“Supportiamo con convinzione – commenta Ettore Brianti, assessore alle Politiche sociali – questo evento, che, grazie all’impegno e alla dedizione dei Lions, è sempre molto partecipato da tanti adulti e bambini, e che è dedicato a un aspetto primario in tema di salute: la prevenzione.

Un tema sul quale l’Amministrazione Comunale, insieme alle istituzioni del territorio, vuole investire sempre di più nella consapevolezza che offrire l’opportunità di fare visite periodiche e analisi di routine sia un aspetto fondamentale per tutti i cittadini nel mantenere e migliorare il proprio stile di vita”.

“Lo screening della vista – commenta Il socio Lions Club Farnese Stefano Benassi – vede l’indispensabile e fattiva collaborazione con la Croce Rossa di Parma che mette a disposizione mezzi e personale per gli allestimenti dei grandi gazebo che saranno montati in piazza e che accoglieranno le strumentazioni per le visite specialistiche. Vista la sempre crescente richiesta, saranno allestiti in piazza spazi di superficie maggiore rispetto allo scorso anno con l’obiettivo di visitare circa 800 persone”.

L’evento rientra nel “Lions Day”, appuntamento annuale attraverso il quale l’associazione fa conoscere ai cittadini le proprie attività quali campagne di prevenzione, raccolta fondi per i più bisognosi, ma anche attività culturali e ludiche sempre nello spirito del servizio volontario alla comunità.

(Fonte: Comune.parma.it)