Autofficina Davighi, revisioni e tagliandi per la tua Peugeot

La concessionaria “Davighi Fratelli” non è soltanto un punto di riferimento per la vendita di modelli Peugeot (e da qualche mese di vetture DR Automobiles), difatti offre anche assistenza automobilistica per soddisfare qualsiasi richiesta di manutenzione. Le officine specializzate Peugeot si trovano a Parma in Via Achille Cantoni 7/A (tel. 0521-773623) e a Casalmaggiore (provincia di Cremona) in via Galluzzi 6 (tel. 0375-203385).

Per appagare le aspettative della clientela fedele al marchio francese, lo staff è rigorosamente composto da meccanici professionisti che seguono specifici corsi di formazione ideati e programmati dalla Casa del Leone. Presso l’officina Davighi si spazia da revisioni periodiche a tagliandi chilometrici o annuali (realizzati in meno di 24 ore dalla richiesta) oltre ad occasionali e generici check-up come controllo frizione, sistema frenante, marmitte, sospensioni, ecc.

All’occorrenza, per gli interventi meccani più duraturi, è sempre a disposizione un’auto sostitutiva a tariffe particolarmente vantaggiose. Un intervento ideale prevede sempre ricambi originali per qualsiasi Peugeot più o meno incidentata o da revisionare: dai Fratelli Davighi si può naturalmente contare su questo aspetto per usufruire della massima qualità e quindi della massima sicurezza in strada.

Va inoltre specificato che le riparazioni Peugeot garantiscono un prezzo fisso stabilito dalla Casa francese in segno di professionalità e trasparenza. Occorre anche sottolineare il trattamento post manutenzione: ad assistenza ultimata ogni vettura viene testata e lavata prima del ritiro da parte del cliente. Che sia per motivi di acquisto, oppure per motivi di assistenza… Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

Stefano Massari